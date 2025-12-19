SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
19 de diciembre 2025 - 08:00

Chau obsequios tradicionales: la regla de los cuatro regalos que es tendencia en esta Navidad

Una idea que ayuda a estructurar las compras navideñas y evita el consumo excesivo.

Los mejores juguetes son los que acompañan los intereses, su desarrollo y la etapa de la vida del niño.

Los mejores juguetes son los que acompañan los intereses, su desarrollo y la etapa de la vida del niño.

Acer

La Navidad es un momento de ilusión, sobre todo para los más pequeños, pero elegir el regalo perfecto puede ser todo un desafío en un mundo saturado de publicidad y opciones. Para muchos padres y educadores la clave está en el equilibro. ¿Algo para divertirse o algo para aprender? La regla de los cuatro regalos cubre todos los planos y se alinea con principios pedagógicos, como los de María Montessori o Rudolf Steiner.

Más allá de los objetos, lo importante es el significado y la conexión que transmiten los regalos. La regla de los cuatro regalos no sólo evita la sobreestimulación material, sino que también enseña gratitud, cuidado por las cosas y el valor del aprendizaje.

Informate más
navidad regalos.jpg

Qué es la regla de los cuatro regalos

La idea es simple: cada niño recibe solo cuatro regalos, cada uno con un propósito distinto:

  • Algo que quieran

Es el regalo que despierta su imaginación y entusiasmo: Un juguete, una bicicleta, un set de construcción o un disfraz. Estos regalos fomentan el juego libre y creativo Los mejores son los que se pueden usar de muchas formas distintas, no los que se agotan después de una sola vuelta.

  • Algo que necesiten

Acá entran los regalos prácticos: mochilas, estuches, material deportivo o incluso utensilios que hagan su día a día más cómodo. Además de cubrir una necesidad, enseñan responsabilidad y cuidado personal. Involucrar a los chicos en la elección también potencia su autonomía.

  • Algo que se puedan poner

Ropa o accesorios que les permitan expresarse y sentirse cómodos. Desde zapatillas hasta gorros divertidos o chaquetas abrigadas, estos regalos son prácticos y enseñan sobre cuidado personal y estilo.

  • Algo que lean

Un libro siempre es un regalo con impacto: fomenta la imaginación, la curiosidad y el amor por el aprendizaje. Libros interactivos o de ciencia, son ideales para los más chicos porque los cuentos ayudan a manejar emociones y aprender valores de forma natural.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias