Cocina criolla peruana en Retiro: el restaurante de Gastón Acurio y su propuesta de sabores tradicionales + Seguir en









Tanta ofrece una carta que recorre algunos de los platos más representativos del Perú, desde cebiches y tiraditos hasta recetas criollas y preparaciones propias.

Dirección: Esmeralda 938, Retiro.

Ubicado en el barrio de Retiro, Tanta se presenta como un destacado exponente de la gastronomía peruana en la ciudad. Fundado por el reconocido chef Gastón Acurio, este restaurante ofrece una propuesta culinaria que fusiona las recetas tradicionales del Perú con un enfoque moderno y creativo. Su variada carta incluye desde cebiches y tiraditos hasta platos criollos y preparaciones únicas, consolidándose como un referente para quienes buscan descubrir la diversidad de sabores de la cocina peruana.

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La propuesta se desarrolla en un salón donde la madera domina la ambientación. Al ingresar, una barra introduce la oferta de coctelería, mientras que el salón se organiza con mesas de madera y boxes de pana. En el centro del espacio, un jardín interior enmarcado en cristal recrea una pequeña selva peruana con distintas especies vegetales, destacable tanto de día como de noche gracias a su iluminación.

Copia de Tanta - salón actualizado2 Salón de Tanta. Experiencia gastronómica de Tanta La experiencia gastronómica suele comenzar con una selección de piqueos pensados para compartir, como croquetas de choclo con queso y salsa de rocoto, gyozas a la plancha rellenas de pollo con salsa Tokio, tiradito chifero de trucha con leche de tigre de tamarindo y sésamo, y wantanes de langostinos con crema de chifa.

Copia de Tanta - LAS WING POP BRÓSTER Wing Pop Bróster. Dentro de los platos tradicionales, la carta incluye clásicos como el cebiche de pesca del día al ají limo, el tiradito Dos Cremas con ají amarillo y rocoto y las causas en versiones de atún, pollo o langostinos. También aparecen preparaciones criollas como los tallarines saltados al wok —de pollo o lomo— y el anticucho de corazón con papas doradas y choclo. Para quienes buscan opciones para compartir, el Piqueo Criollo Tanta reúne distintas especialidades en un solo plato, como tamalito verde, papa rellena, anticuchines de corazón, papa a la huancaína, yuca frita con ocopa y causa de pollo.

Copia de Tanta - plato(1) Plato Tanta. A su vez, el restaurante incorpora platos propios que reinterpretan sabores tradicionales, como el Aeropuerto de Quinoa —chaufa de arroz y quinua con pollo y verduras cubierto con tortilla y salsa de ajo picante—, el risotto de chupe de langostinos y el Asado de la Abuela, guisado con puré de papa amarilla, arroz con choclo y criolla. La propuesta se completa con pastas caseras, ensaladas como la Barranco, con quinua, tomate, pepino, cebolla, aceitunas negras, queso fresco, choclo, palta, rocoto, frijolitos, hierbabuena, hummus de habas y pita chips; o la Cobb, con pechuga de pollo, queso azul, lechugas, tocino, palta, champiñones, tomate, huevo y vinagreta Dijón; y opciones de sándwiches y hamburguesas.

Copia de Tanta - plato Plato Tanta. Para el final, la carta de postres incluye opciones de inspiración peruana como el Bombón Sublime, con base crocante, mousse de maní bañado en chocolate con maní, acompañado de ganache de caramelo salado; La Caribeña, una mousse de dulce de leche rellena con crema de maracuyá, compota de ananá y mousse de coco, bañada con brillo de maracuyá y quenelle de coco; y el Maldita tentación, con una base crocante de amaranto garrapiñado y chocolate blanco con crema de maracuyá, centro cremoso de lima y jengibre, y chantilly de vainilla. En la barra, el pisco tiene un rol central con cócteles como el Pisco Punch de Frutas, el ¡Qué Tal Chela! y el clásico Chilcano, además de batidos frutales como el Norteño y La rojita. Copia de Tanta - barra Barra Tanta. Con una carta amplia, platos representativos de la cocina peruana y un espacio pensado para compartir, Tanta se posiciona como uno de los restaurantes donde descubrir esta gastronomía en la ciudad, en versiones que combinan tradición y actualidad.

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