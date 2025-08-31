Cómo son las cervecerías que combinan estilos artesanales, cocina casera y arte urbano

Con más de 40 canillas en rotación, una gastronomía de impronta casera y un entorno intervenido por grandes referentes del street art, Desarmadero Bar y Desarmadero Session se consolidan en Palermo como sitios clave para vivir la cultura cervecera porteña en un ambiente relajado, auténtico y con identidad propia.

En la esquina de Gorriti y Lavalleja, en el polo gastronómico de Palermo , dos fachadas cargadas de arte urbano despiertan la curiosidad de quienes pasan. Allí se levantan Desarmadero Bar y Desarmadero Session , dos propuestas que lograron crear un verdadero ecosistema alrededor de la cerveza artesanal, combinando comida casera, coctelería de autor y un entorno donde el arte, la música y la buena energía son protagonistas.

Los murales que visten cada local no son un detalle menor: en Desarmadero, Alfredo Segatori dio vida al “Viejo del Desarmadero”, mientras que en Session, Martín Ron inmortalizó a la “Vieja del Desarmadero”. Estas intervenciones se han convertido en parte de la identidad del proyecto y en un imán visual que invita a entrar. Una vez dentro, el espíritu del lugar se revela en grandes ventanales, mesas de madera reciclada, banquetas negras y barras repletas de canillas que marcan el pulso cervecero de la ciudad.

El proyecto nació bajo la visión de Carolina Ochoa , empresaria apasionada por la gastronomía. En 2019 se sumó Nicolás Harry Salvarrey, conductor y productor radial, reconocido también por su pasión cervecera, con la apertura de Desarmadero Session. Desde entonces, el proyecto creció hasta convertirse en un verdadero emblema del barrio.

Con más de 40 canillas en rotación permanente entre ambos locales, l a selección cervecera es uno de los mayores orgullos de Desarmadero. La carta abarca desde estilos tradicionales como IPA, NEIPA, Pilsen o Stout, hasta rarezas de microcervecerías como Juguetes Perdidos, Strange Brewing, Sir Hopper o Minga, por mencionar sólo algunas. Cada semana las pizarras cambian, lo que convierte a cada visita en una oportunidad distinta. Para quienes prefieren alternativas, ocasionalmente ofrecen cervezas internacionales y también opciones sin TACC en botella, además del sistema de crowlers, que permite sellar la cerveza elegida en el momento para llevar a casa.

El ambiente refuerza esta propuesta con un estilo que fusiona lo industrial con lo cálido. La música —que va del rock al funk y al soul— genera una atmósfera relajada ideal para el after office, potenciada por un happy hour diario hasta las 20 h. En Desarmadero Bar, la terraza al aire libre es uno de los espacios más codiciados: gradas y mesas de madera, un jardín vertical y un antiguo beer truck conforman una escenografía distintiva, adaptada a cada estación con rociadores en verano y calefacción en invierno.

DESARMADERO - cervezas1 (1)

Comida casera para compartir

La cocina completa la experiencia con una propuesta pensada tanto para tapear como para compartir platos abundantes. Entre las especialidades más pedidas destacan los buñuelos de acelga con alioli, la tortilla española, los ravioles fritos de cordero, las empanadas caseras de osobuco y los tequeños con salsa de palta “guasacaca”, además de las tablas de quesos y fiambres. Las famosas papas rotas, elaboradas con triple cocción, son un sello propio del lugar y un acompañamiento infaltable para la cerveza. Para quienes buscan opciones más contundentes, la carta suma hamburguesas caseras y sándwiches como los de bondiola braseada, milanesa o vegetales con quesos, todos preparados con el mismo espíritu artesanal.

Por su parte, Desarmadero Session, que abre desde el mediodía, combina el espíritu del bar con productos gourmet de alta calidad. Allí se pueden probar el choripán gourmet, el sándwich de ojo de bife con palta, queso sardo y cebolla morada, o el de queso brie con espárragos, tomates secos y rúcula, pensados para acompañar la cerveza artesanal con un nivel extra de detalle.

DESARMADERO 83

Más allá de la cerveza

La coctelería es otro de los atractivos, bajo la curaduría del bartender Diego Zelaya. Allí conviven cócteles de autor como el Gin Tonic Desarmadero (gin, almíbar de frutos rojos, pomelo y tónica) o el Gran Tinto de Verano (vino tinto, vermouth Rosso, almíbar de canela, limón y soda), junto a clásicos reinventados como el Penicillin, los gin tonics o los spritz. La propuesta se amplía con una cuidada selección de vinos de bodegas boutique como Casa de Uco, Casa Ambrosia, Familia Adrover y Finca Los Dragones, entre otras.

Juntos, Desarmadero Bar y Desarmadero Session lograron construir mucho más que dos bares: son un punto de encuentro con identidad propia, donde la cerveza artesanal se celebra, la cocina casera se disfruta y el arte urbano enmarca una experiencia que se vive tanto en la barra como en la vereda o en la terraza.

Direcciones: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.