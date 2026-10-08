Con entrada gratuita, la Feria Francesa se instala en Plaza Francia: gastronomía, cultura y shows en vivo

El domingo 11 y lunes 12 de octubre vuelve La Feria Francesa en Recoleta. El encuentro reunirá propuestas gastronómicas, pastelería, boulangerie, quesos, chocolates, masterclasses y shows en vivo, con entrada libre y gratuita.

La gastronomía francesa tendrá un nuevo encuentro al aire libre en Buenos Aires. La Feria Francesa realizará su edición de primavera en Plaza Francia , en Recoleta, con una propuesta en la que convivirán gastronomía , productos, cultura y actividades durante todo un fin de semana.

Organizada por Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina , la feria se realizará el domingo 11 y lunes 12 de octubre, de 11 a 18:30 h , en Plaza Francia. El acceso será libre y gratuito .

Durante las dos jornadas, el público podrá recorrer diferentes stands vinculados con la gastronomía francesa, con propuestas de boulangerie, pastelería, chocolates, quesos, productos gourmet y especialidades saladas y dulces para consumir durante el paseo o llevar.

Entre las participantes de esta edición estará Gontran Cherrier , referente de la boulangerie francesa, junto con Cocu Boulangerie y L’Epi Boulangerie , que llevarán distintas elaboraciones de panadería y pastelería. También habrá propuestas dulces como las de Compañía de Chocolates, Kakawa, French Cookie y Morris Mousse .

En el recorrido se podrá encontrar además a Jimena Fuster , que presentará una selección de pastelería que incluye su Budín de pistacho , elaborado con masa de pistachos naturales, ganache de pistacho y chocolate blanco, terminado con un baño verde de pistachos. También llevará su Brownie con todo , un lingote de brownie con crocante de avellanas y chocolate amargo al 70% de cacao, finalizado con dulce de leche.

La propuesta salada tendrá entre sus participantes a Le Troquet de Henry, que llevará algunos de sus clásicos franceses. Entre ellos estará la Soupe à l'oignon, una sopa de cebolla sin TACC acompañada por tostada y raclette gratinado, además del Ragoût gratiné, un estofado de ternera con papas, zanahorias, hongos, panceta y vino que se termina gratinado. También se podrá probar el Croque Monsieur, el tradicional sándwich parisino preparado con jamón, queso raclette, crema de leche y nuez moscada.

El recorrido se completará con Santi Cheese Market, Quesos Fermier, Raclette, Oh La Sopa, Darton Cuisine, Topinambour, Toro Azul, Noire, L’Atelier Bistro y otros espacios gastronómicos que formarán parte de esta edición.

Shows y actividades

Además del recorrido gastronómico, La Feria Francesa contará con una programación de actividades abiertas al público. El lunes 12 de octubre se presentará Mariana Crole, con shows previstos para las 14:30 y 16:30 h.

La agenda también incluirá masterclasses gastronómicas, que permitirán conocer distintas técnicas, productos y preparaciones vinculadas con la cocina francesa. La programación propone así complementar el recorrido por los stands con actividades culturales y gastronómicas en vivo.

Cuándo y dónde es la Feria Francesa

Se realizará el domingo 11 y lunes 12 de octubre, de 11 a 18:30 h, en Plaza Francia, Recoleta, con acceso libre y gratuito.

La nueva edición de primavera invita a recorrer Plaza Francia y acercarse a distintas expresiones de la gastronomía francesa, con propuestas de productores, pasteleros, panaderos, chocolateros, queseros y espacios gastronómicos que participarán del encuentro.

Lugar: Plaza Francia, Recoleta.

Entrada: libre y gratuita.

Instagram: @luculluscocinafrancesa.