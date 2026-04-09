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Chori Star opera ya en dos sedes del Gran Buenos Aires y consolida una propuesta que reivindica la parrilla argentina con materia prima de primer nivel, embutidos artesanales de tercera generación y una carta que eleva al clásico entre panes a otra categoría.

Cuando el choripán se convierte en gourmet: la revolución parrillera que conquista los patios de comida del conurbano.

Hay una pregunta que cualquier habitué de los patios de comida se habrá hecho alguna vez: ¿por qué la parrilla argentina, ese ícono cultural, brillaba por su ausencia en el formato food court? La respuesta llegó con Chori Star. Con dos locales ya en funcionamiento —el primero en el Parque Comercial Avellaneda, sobre la autopista Buenos Aires–La Plata, y el segundo en el Shopping de San Justo— la marca construyó un proyecto que combina velocidad de servicio con una obsesión real por la calidad del producto.

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El corazón de la carta son los choris gourmet, elaborados con embutidos de una familia de tradición italiana en su tercera generación. No se trata de un chorizo genérico: el proceso, la selección de materias primas y la consistencia del producto son el diferencial que sostiene toda la propuesta. Estos se sirven en un pan de parmesano desarrollado exclusivamente para la marca, que aporta textura, estructura y un sabor reconocible desde el primer bocado. Lejos de la versión tradicional, los choripanes pueden llevar variedad de ingredientes extra. Las combinaciones despliegan una oferta generosa: roquefort y jamón en hebras, cheddar con bacon crujiente, provoleta con morrones asados, mozzarella con vegetales grillados, versiones con palta y aceitunas, todas acompañadas por salsas desarrolladas in house con vegetales frescos. La cadena de proveedores acompaña ese estándar: Coca-Cola y McCain forman parte del ecosistema de calidad que sostiene cada servicio.

Chori Star 2 Chori Star opera ya en dos sedes del Gran Buenos Aires y consolida una propuesta que reivindica la parrilla argentina con materia prima de primer nivel. La sección de parrilla entre panes amplía la carta con carnes desmechadas cocidas a fuego lento durante varias horas, que alcanzan texturas tiernas y concentradas en sabor, combinadas con provoleta, mozzarella, bacon o vegetales grillados. El pollo grillado suma una alternativa liviana sin resignar el eje parrillero. Los acompañamientos de Chori Star tienen identidad propia: papas fritas con exterior crocante y corazón equilibrado, en versiones con cheddar, bacon o chorizo, más aros de cebolla y bocaditos de espinaca. Una línea de ensaladas con o sin pollo, una sección de cafetería con tostados en distintas variantes y un menú infantil en alianza con Mis Ladrillos completan una oferta disponible durante todo el día para todos los públicos.

La identidad visual refuerza el concepto: fachada de chapa, tonos en rojo, amarillo y negro, retroiluminación y pantallas en movimiento construyen una estética que habla el idioma del food court pero con personalidad de marca. Fuera del local, Chori Star opera en PedidosYa, Rappi y Mercado Libre Delivery.

Direcciones: San Justo Shopping, Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 3910, San Justo; Parque Avellaneda Shopping, Autopista Dr. Ricardo Balbín, km 9, Salida Acceso Sudeste, Sarandí.

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