Cuando el humo convoca multitudes: el Campeonato Federal de Ahumados fue declarado de Interés Económico y celebra su cuarta edición en Argentina + Seguir en









Con el respaldo de la Ciudad de Buenos Aires, que lo declaró de Interés Económico, el festival BBQ vuelve el 18 de abril a Ribs al Río con competencia en vivo y una experiencia pensada para fanáticos de los ahumados.

El evento reunirá a miles de fanáticos con competencia en vivo y degustaciones frente al río

El ritual del fuego, las costillas que pasan horas en el smoker y el perfume de la madera encendida vuelven a reunir a miles de fanáticos del BBQ. Este año, el Campeonato Federal de Ahumados suma un reconocimiento clave: fue declarado de Interés Económico por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacando su impacto en la escena gastronómica y su capacidad de generar movimiento cultural y productivo en torno al fuego. La cuarta edición se realizará el sábado 18 de abril en la sede de Ribs al Río en Costanera Norte, desde las 12 hasta las 00 h.

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Ribs al Río 1 En los últimos años, el ahumado dejó de ser una técnica reservada a especialistas para convertirse en un verdadero fenómeno gastronómico. Parte de ese crecimiento se refleja en el Campeonato Federal de Ahumados, un encuentro que nació con una idea en Ribs al Río: reunir a los fanáticos del humo en un mismo lugar para celebrar la cultura del BBQ en Argentina, y que hoy alcanza una nueva dimensión a partir de este reconocimiento oficial.

Cada uno de los seis participantes de la cuarta edición del campeonato, que competirán en vivo durante toda la jornada, pondrá a prueba su técnica, su rub y su barbacoa, preparando ribs frente a un jurado especializado y al público, en una dinámica que combina competencia gastronómica y festival BBQ. El jurado estará integrado por referentes del mundo parrillero y del ahumado: Tomás Weiss, Rodo Cámara, Laucha Luchetti, Felicitas Pizarro, los fundadores de Ribs al Río —Juan Tetamanti, Osky Alzogaray y Alejo Pérez Zarlenga— y Mara Ottado, jurado internacional certificada por la World Barbecue Association. Además de evaluar a los competidores, los especialistas participarán de paneles de conversación y espacios de intercambio durante la jornada, donde compartirán técnicas, secretos del smoker y miradas sobre la cultura del BBQ.

Ribs al Río - Campeonato 2025 5 Competencia, fuego y un público cada vez más protagonista La entrada, que se puede adquirir a través de la cuenta de Instagram y de la plataforma widget, incluye seis porciones de tres costillas cada una —equivalente a un kilo de ribs—, papas fritas crocantes, una bebida y un voto para elegir al ahumador favorito, además de un lugar asegurado con vista al Río de la Plata. Además, los asistentes también recibirán un sampling especial de Charquiqui, una edición limitada creada para el festival: una proteína curada, ahumada, secada y condimentada especialmente para acompañar el espíritu del evento. El público también tendrá un rol central en esta jornada: podrá votar por su favorito y participar en la definición de uno de los premios principales. Al final del día se entregarán dos distinciones: Ahumador de la Academia y Mejor Ahumador Argentino 2026.

El crecimiento de la competencia se refleja en sus cifras. En 2025 participaron más de 2500 personas, se ahumaron más de tres toneladas y media de ribs y se sirvieron 500 kilos de papas fritas, consolidando al Campeonato como uno de los eventos gastronómicos más convocantes dentro de la escena del BBQ local.

Lo que empezó como una reunión entre fanáticos del humo hoy se transformó en el Campeonato Federal de Ahumados de Argentina, un espacio donde la técnica, la paciencia y la pasión por el fuego se encuentran alrededor de una misma mesa, y que hoy suma el respaldo institucional de la Ciudad como uno de los eventos destacados dentro del calendario gastronómico porteño. Ribs al Río 14 Dirección: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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