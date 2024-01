Descuentos y PreViaje locales: destinos ofrecen promociones para fomentar la temporada y atraer turistas

el chalten.jpg Pixabay

Las vacaciones son un momento muy esperado por los argentinos. De todas formas, esta temporada se predispone de una forma distinta a la usual. Según un informe de D´Alessio IROL, casi de la mitad (específicamente un 46%) de los argentinos que pertenecen a los sectores sociales medios piensa en no salir de vacaciones este verano, mientras que el 17% no sabe si lo hará o no y apenas un 37% si piensa hacerlo.