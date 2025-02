Día del Bartender: dónde probar los cócteles de estos 10 reconocidos bartenders

Por la barra se deslizan cocktails de autor, recetas icónicas destacadas en la carta como Historias del Bar y bebidas singulares cero alcohol. Consultada sobre sus elegidos, explica que todos los cocktails de autor son sus favoritos porque cada uno está pensado para distintos momentos y estilos, sin embargo, deslizó un obligado: el cóctel #8, un whisky aromático que combina The Singleton 12 años, mango, haba tonka, palo santo, néctar de sauco y leche de amapola. Entre los emblemáticos de la barra, mencionó el Bloody Mary clarificado, único en su estilo con vodka, jugo de tomates y vegetales grillados, salsa inglesa, lima y sal de apio.

Casa Cavia - Flavia Arroyo 2.jpg

Arroyo también está al frente de Cima, el rooftop de la cantina contemporánea Orno. Acá los cócteles invitan a descubrir combinaciones misteriosas, siendo bebidas que exploran a fondo las ideas, con una ejecución coherente y un compromiso firme con la calidad del producto final. Entre los destacados por Arroyo están: ¿Un Collins o Ke?, una opción refrescante para los atardeceres con Gin Tanqueray, pepino, matcha, menta, limón y agua tónica; No diré nada, pero habrá señales, uno de los clásicos más pedidos de Cima, que combina whisky, amaro, piña, limón y orgeat de pasta de maní y pistacho; y el Tomatini Recargado, una propuesta innovadora que lleva los sabores de su huerta al cóctel con Gin macerado con tomates, ají, orégano, laurel y vermut rosado, inspirado en los condimentos de la pizza de Orno.

CIMA .jpg Cima está ubicada en Guatemala 4701, Palermo.

Casa Cavia está ubicado en Cavia 2985, Palermo y Cima en Guatemala 4701, también Palermo.

CASA CAVIA - Bloody Mary clarificado.jpeg Casa Cavia está ubicado en Cavia 2985, Palermo.

SANTIAGO LAMBARDI: HIERRO

La coctelería de Hierro, diseñada por el mixólogo y bartender Santiago Lambardi, es uno de los principales atractivos de esta casa de fuegos gracias a su lograda combinaciones de ingredientes frescos y de temporada que se combinan de forma innovadora con un toque disruptivo dando lugar a originales bebidas pensadas para adaptarse a todos los paladares. Santiago cuenta con una vasta trayectoria profesional que data desde el año 2001, donde trabajó como mánager de reconocidos bares, además de haber sido asesor gastronómico y de eventos. También se desempeñó como docente y formador de cursos vinculados al vino y las bebidas espirituosas, y hasta llegó a crear uno de los cocktails más famosos de Argentina en los últimos años: el Cynar Julep.

Hierro - Santiago Lambardi.jpg Santiago Lambardi está al frente de Hierro.

Hoy está a cargo del diseño de toda la carta que ofrece Hierro en sus locales de Palermo, Nordelta y Málaga (España), donde la atractiva y variada oferta de tragos se caracteriza por celebrar la cultura popular argentina a través de nombres originales y con un guiño al público nacional, como Atorrante (Amargo Obrero, Malibú, jugo de naranja, mango, cordial de mandarina y tomillo fresco), Piola (bourbon, vino Pinot Noir, jugo de manzana, limón, shrub de manzana y Angostura) y Fiaca (Restinga Flavoured Edition, Malibú, limón, almíbar simple y tepache casero de ananá). Recetas de autor, ingredientes de primera calidad y elaboraciones artesanales, como sus inconfundibles almíbares de múltiples sabores, son algunos de los elementos que hacen a esta original carta de cocktails creada por Santiago Lambardi una experiencia única.

Hierro - Piola.jpg Hierro tiene locales en Boulevard del Mirador 220, Nordelta; y en Costa Rica 5602, Palermo.

Hierro tiene locales en Boulevard del Mirador 220, Nordelta; y en Costa Rica 5602, Palermo.

LEANDRO SOTO: OSTEN

Leandro Soto, el jefe de barra de Osten, es el alma detrás de la distinguida y completa propuesta de cocktails que ha convertido a este restaurante y bar en un referente de Puerto Madero. Con 15 años de experiencia, su pasión por los sabores complejos y la coctelería clásica se refleja en cada bebida que crea. La imponente barra de este spot de Madero Harbour no solo es un atractivo visual, sino también el espacio donde se da vida a una carta con cocktails de autor que se adapta a la temporada y disponibilidad de frutas y hierbas aromáticas del momento.

Osten - Leandro Soto.jpg Leandro Soto está al frente de Osten.

La propuesta diseñada por Leandro abarca desde opciones cítricas y frescas hasta digestivos, garantizando una agradable y cuidada experiencia para cada momento de la velada. Por ejemplo, el Classy, pensado para el momento del After Hours, combina whisky Sweey & Cheese, Campari, Earl Grey Cordial y Vermú Rosso, mientras que para acompañar el plato principal, sugieren el Rock en Memphis, un cocktail que destaca por su mezcla de Jack Daniels de frutilla, peychaud bitter y ginger beer. Otra original alternativa, ya para el cierre de la noche, es el This is not a Lemon Pie, una singular combinación de gin de limón, almíbar y merengue.

Osten - Banana boost.jpg Osten está ubicado en Juana Manso 1890, Puerto Madero.

Osten está ubicado en Juana Manso 1890, Puerto Madero.

PABLO NAUDEAU: BAGA

El espíritu bon vivant del sur de Francia tiene su sede en BAGA. En el corazón del Hipódromo Argentino de Palermo, este espacio combina arte, gastronomía y música. La imponente barra de mármol blanco está comandada por el head bartender Pablo Naudeau, que combina coctelería clásica y neoclásica. Con un enfoque innovador, su concepto de “simplicidad compleja” pone en relieve cada ingrediente y en técnicas de elaboración precisa. Su preferencia son los clásicos como el Negroni, el Tom Collins o el Boulevardier, para Pablo no hay un cocktail perfecto sino el adecuado para cada persona. En BAGA, su estilo de coctelería se transforma en una experiencia única y cada sorbo queda en la memoria.

BAGA.PNG Pablo Naudeau comanda Baga.

Baga tiene su local en Av. del Libertador 4101, Palermo.

BAGA.jpg Baga tiene su local en Av. del Libertador 4101, Palermo.

PABLO PIGNATTA: MIXTAPE

Pablo “Piñata” Pignatta es un bartender con casi 30 años de trayectoria, que comenzó su carrera en el mítico Mundo Bizarro, ícono de la coctelería porteña. Su estilo, que él mismo define como "retro moderno", combina el respeto por los clásicos con técnicas contemporáneas. “No es solo recrear un trago retro, sino buscar su mejor versión aplicando todo lo aprendido a lo largo de los años”, explica. En Mixtape, Pignatta apuesta por una coctelería de autor con bases clásicas, pero enriquecida con clarificaciones, milk punches e infusiones avanzadas mediante termos circuladores. “Si tuviera que elegir, me identifico con la coctelería clásica americana de los años 40 y 50, pero con una mirada actualizada”, sostiene.

Mixtape - Pablo Pignatta (1).jpg Pablo “Piñata” Pignatta está al frente de Mixtape.

Su carta refleja este enfoque con cócteles como el Apple Martini, el Clover Club o el sofisticado Vieux Carré, junto a clásicos reinterpretados como el Negroni, el Dry Martini y el Sazerac. También hay opciones sin alcohol, como el Mocktail Lima Verde o el Mocktail Clover, ideales para quienes buscan una experiencia equilibrada pero igual de refinada.

Mixtape (38).JPG Mixtape está ubicado en el barrio de Belgrano, en Franklin D. Roosevelt 1806.

Mixtape está ubicado en el barrio de Belgrano, en Franklin D. Roosevelt 1806.

MONA GALLOSI: PUNTO MONA

Punto Mona es el reflejo de la esencia de Mona Gallosi: un bar que fusiona coctelería, diseño y hospitalidad en un elegante espacio en Chacarita. Con una propuesta sofisticada pero accesible, el bar reinterpreta clásicos y crea nuevas combinaciones, equilibrando técnica e innovación. Su carta abarca desde cócteles frescos y frutales hasta opciones más robustas e intensas, siempre con una impronta marcada por la coctelería clásica. Entre sus elaboraciones más destacados, Salto de Tigre sorprende con una combinación audaz de gin, Grand Marnier, maní, apio y chilli, mientras que Burbujeante y Real refresca con gin, tónica, piña y pimiento amarillo. Cada detalle en Punto Mona está pensado para ofrecer una experiencia sensorial completa, donde el ambiente, los sabores y el servicio se conjugan en perfecta armonía.

Punto Mona - Mona Gallosi (1).jpeg Mona Gallosi comanda Punto Mona.

Está ubicado en Fraga 93, Chacarita.

Punto Mona - Carozo sin temporada.jpeg Punta Mona está ubicado en Fraga 93, Chacarita.

AUGUSTO MACHADO: VISIT SKY BAR

Con una estética mediterránea y un ambiente relajado, Visit Sky Bar es un espacio que invita al disfrute. Ubicado en el rooftop del Hotel Pulitzer, aquí un destacado es la barra, comandada por el talentoso bartender, Augusto Machado. Con un enfoque clásico y minimalista, su propuesta se centra en combinaciones precisas donde se destacan las texturas sin alterar los sabores. Augusto es un verdadero alquimista, que busca que sus cocktails sean fáciles de tomar pero complejos en boca. La búsqueda de balance y conexión con la memoria emotiva de quien degusta sus creaciones son su guía. La carta de Visit Sky Bar cuenta con una variada selección de cocktails de autor inspirados en los destilados más característicos del continente, como Azteca (tequila, Hesperidina, naranja y sidra dulce); o Boricua (ron, Malibú, agua de ananá, sidra de pera).

Visit Sky Bar_Augusto.jpeg Augusto Machado está al frente de Visit Sky Bar

Tiene su ubicación en Maipú 907, piso 13 del Hotel Pulitzer Buenos Aires, Retiro.

VISIT SKY BAR_8051).jpeg Visit Sky Bar tiene su ubicación en Maipú 907, piso 13 del Hotel Pulitzer Buenos Aires, Retiro.

SEBASTIÁN MERCADO: AIRE LIBRE

Aire Libre es un jardín urbano que propone una pausa al ritmo de la ciudad. Un ambiente natural dominado por la vegetación, dan una identidad propia al espacio. Al frente de la barra se encuentra el head bartender, Sebastián Mercado, quien propone simplicidad y equilibrio a base de ingredientes nacionales. La armonía de sabores y la versatilidad de las técnicas dan como resultado una propuesta auténtica que se aprecia en cada cocktail. Su propuesta de autor incluye el Berry Highball, con vodka Sernova, cedrón y vinagre de frambuesa, el Huacatay Tonic que combina gin, cordial de sauco y mate, limón y tónica, o el original Barquito de Papel, con bourbon, Aperol y licor de norte Tres Monos. Para Sebastian, cada cocktail tiene carácter propio y el ingrediente esencial es una sonrisa cada vez que lo ofrece.

AIRE LIBRE.jpg Sebastián Mercado está al frente de Aire Libre.

Aire Libre está ubicado en Av. del Libertador 6327, Belgrano.