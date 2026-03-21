Día del Vermut: propuestas y promociones para una ocasión especial

El ritual del vermut vuelve a escena con fuerza y encuentra su excusa perfecta este 21 de marzo , con bares, terrazas y cantinas de la Ciudad despliegan una serie de propuestas que van del formato más clásico a combinaciones que buscan aggiornar el aperitiv o. Con promos, cócteles propios y versiones para compartir, el vermut se instala otra vez como punto de encuentro , ahora con impronta urbana y guiños a la tradición porteña.

En Bestial Fly Bar , el vermut se posiciona como eje central con una carta que combina clásicos del aperitivo con creaciones propias. Entre las novedades destaca el cóctel Honey Vermouth ($20.000), elaborado con vermouth rosso Carpano, miel de naranja, limón y jengibre, que logra un equilibrio entre dulzor, acidez y notas especiadas. A su vez, se suma una promoción de dos vermuts clásicos por $25.000, pensada para quienes prefieren un enfoque más tradicional, como el Manhattan, el Negroni y el Boulevardier. La propuesta se completa con versiones más simples y directas, como el Carpano Rosso con soda y naranja, y el Carpano Bianco con tónica y limón, que resaltan el perfil clásico del aperitivo italiano.

Entre el 16 y el 21 de marzo, Cantina Recoleta desarrollará una acción especial por la Semana del Vermut en alianza con Cinzano, con una promoción 2x1 en todas sus opciones de vermut disponibles para consumir en el restaurante. La propuesta incluye el vermut servido con hielo y soda, acompañado por rodaja de limón y aceituna o por naranja y pomelo; el Cinzano Segundo, elaborado a base de Malbec y de perfil más seco e intenso, presentado en vaso corto con hielo y rodaja de naranja, y el clásico Negroni, que combina vermut, gin y Campari. La oferta se completa con jarras y pingüinos de vermú para compartir entre varias personas, que pueden servirse con soda en mesa según preferencia. Todas las opciones incluyen un Triolet de cortesía con aceitunas marinadas en limón y romero, queso en cubos y maní tostado.

LA BOQUERÍA

La Boquería impulsa su propia “hora vermutera” de martes a domingos, entre las 17 y las 20, con una propuesta que retoma el espíritu del tapeo porteño y lo cruza con acentos ibéricos. La carta sugiere una serie de platitos con sabores nacionales y españoles, ideales para disfrutar en la vereda mientras avanza la tarde. El vermut se sirve en vaso, con abundante hielo, tres cuartos del varietal elegido y un toque de soda, rematado con una rodaja de naranja deshidratada. Entre las distintas opciones disponibles, el Rosso se consolida como el preferido del público y el protagonista indiscutido de estas tardes en el local.

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Dirección: Soler 5101, Palermo.

ORNO

La cantina contemporánea ORNO propone redescubrir el ritual del aperitivo con una cuidada selección de etiquetas que pueden pedirse solas, en vasito con soda, o integradas en cócteles de perfil clásico. Entre las opciones disponibles hay vermuts reconocidos como Carpano Rosso, La Fuerza en sus versiones Rojo, Blanco y Primavera, Cinzano Rosso y Cinzano Segundo, además de Vicenzo y La Fuerza Sideral. La mayoría se sirven en formato aperitivo, con hielo y soda, resaltando los aromas herbales y especiados característicos de cada etiqueta. Uno de los diferenciales de la casa es el vermut servido en pingüino, un guiño a la tradición bodegonera porteña. La bebida llega a la mesa con rodajas de cítricos y sifón de soda para completar a gusto.

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CHILL GARDEN

En Chill Garden el vermouth ocupa un lugar dentro de la propuesta de coctelería a través de diferentes preparaciones incluidas en la carta. Entre ellas aparece Del Bosque, un cóctel que combina Campari, vermouth bianco, albahaca y un macerado de hongo de pino. A esta opción se suman tres variantes agrupadas bajo la sección “Vinos de verano”, donde el vermouth tipo dry martini se integra a distintas mezclas: Tinto de Verano, con vino tinto, almíbar, limón, naranja y soda; Blanco de Verano, elaborado con chardonnay, granadina, jugo de arándanos y triple sec, y Rosado de Verano, que reúne vino rosado, almíbar, jugo de limón y pomelo. Estas preparaciones forman parte de una promoción de 2 x $17.500 de martes a jueves.

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Dirección: Pujol 935, Caballito.

LA TERRAZA DE LA CARBONERA

La propuesta de bar de La Terraza de La Carbonera incluye una promoción dedicada al ritual del vermut, disponible durante todo el día: con la compra del primero, el segundo se ofrece con 50 % de descuento y cada servicio llega acompañado por una tapita sorpresa. La iniciativa puede disfrutarse tanto en la barra como en su terraza vidriada. En la carta aparecen etiquetas como vermut La Fuerza, disponible en versiones rojo y blanco para una preparación clásica del aperitivo, junto con cócteles como Piantao, preparado con Jameson, vermut rosso, cassis, Angostura y limón.

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Dirección: Carlos Calvo 299, San Telmo.

NEGRO EL SALVADOR

Negro El Salvador incorpora al ritual del café una propuesta que gana terreno entre los consumidores urbanos: el vermut como protagonista de la tarde. La casa trabaja con Vermut La Fuerza —en sus versiones rojo, blanco y primavera— y lo ofrece tanto en vaso con soda como en botella acompañada por dos sifones, una alternativa pensada para compartir y extender la charla en sus mesas sobre la vereda. El vermut se complementa con una selección de tapas que dialogan bien con el perfil del aperitivo, como hummus con vegetales en conserva y pan de masa madre, ideal para quienes buscan un espacio donde el vermut encuentra su lugar sin perder el pulso de la ciudad.

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Dirección: El Salvador 4200, Palermo.

BILBO

En Bilbo Café el vermut se incorpora como una alternativa fresca y accesible para quienes buscan un aperitivo bien servido. La casa ofrece dos variantes —rosso y rosado— presentadas con abundante hielo, un toque de soda y piel de naranja, una fórmula clásica que realza su perfil aromático y refrescante. Cada copa tiene un valor de $7.500, mientras que el local suma un incentivo adicional: un happy hour diario que permite disfrutar dos aperitivos a elección, incluidos los vermuts. La oferta carta acompaña con platos elaborados, opciones de merienda, tostados, tostones, ensaladas, wraps y una pastelería muy celebrada.

BILBO VERMUT

Direcciones: La Pampa 5501, Villa Urquiza; Belaustegui 802, Villa Crespo; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.