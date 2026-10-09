Día de la Madre 2026: tres propuestas para celebrar con gastronomía y bienestar en Buenos Aires

El domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre y los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires ofrecen diferentes alternativas para homenajearlas. Desde brunchs y almuerzos especiales con cocina de autor hasta experiencias de spa y relax, Hilton Buenos Aires, Marriott Buenos Aires Downtown y Palladio Hotel presentan opciones para disfrutar en familia o regalar un momento de bienestar.

El Día de la Madre tendrá lugar el próximo domingo 18 de octubre y marca una de las fechas más especiales del calendario, además de ser una oportunidad para compartir experiencias que van más allá de los regalos tradicionales . La gastronomía, los encuentros familiares y las propuestas de bienestar se convierten en protagonistas de una celebración que invita a dedicar tiempo y disfrutar de momentos compartidos. En Buenos Aires, los hoteles de alta gama se suman a esta tendencia con alternativas que combinan cocina de autor, ambientes exclusivos y servicios especialmente pensados para la ocasión. Tres propuestas para celebrar en distintos puntos de la ciudad.

En pleno Puerto Madero, la propuesta del Hotel Hilton Buenos Aires presenta una edición especial de su tradicional brunch en el restaurante El Faro. La fecha de la cita es el domingo 18 de octubre, de 13:00 a 15:30 horas .

La experiencia gastronómica, diseñada por el chef ejecutivo Emiliano Sabino , incluye un completo buffet de especialidades frías y calientes, una selección de quesos y fiambres, mesa de charcutería, ensaladas frescas, carnes, pescados, pastas y diferentes guarniciones. La pastelería tendrá también un lugar destacado, con una variedad de postres y preparaciones dulces especialmente elaboradas para la ocasión.

La propuesta se completa con bebidas sin alcohol y una selección de vinos de Bodega Zuccardi , entre ellos etiquetas Zuccardi Valle de Uco y Alma 4, especialmente elegidas para acompañar los diferentes sabores del menú. Precio por persona $97,000.-

El Faro propone una cita especial para el domingo 18 de octubre, de 13:00 a 15:30 horas.

Con vistas al dique de Puerto Madero y detalles pensados para homenajear a las madres, Hilton invita a disfrutar de un almuerzo en familia en uno de los espacios gastronómicos más atractivos de la ciudad.

Marriott Buenos Aires Downtown: una experiencia de spa y bienestar para regalar

Para quienes prefieren homenajear a su madre con una experiencia de relajación, Marriott Buenos Aires Downtown propone regalar un momento de relax. El escenario: el Nivel 23 Gym & Spa, su espacio de bienestar ubicado en uno de los pisos más altos del hotel, con vistas privilegiadas a la ciudad.

Marriott Buenos Aires Downtown propone regalar un momento de relax. Marriott Buenos Aires Downtown

Entre las alternativas se encuentra Día de Spa ($116.000), que incluye acceso a la piscina cubierta climatizada, sauna, gimnasio, frutas y aguas saborizadas. Otra opción es Spa Relax ($216.000), que incorpora desayuno buffet y un masaje de 30 minutos o tratamiento facial express.

Para quienes buscan una experiencia más completa, Marriott Spa Experience ($294.000) combina masaje corporal, tratamiento facial express y siete horas de acceso a las instalaciones. También se ofrece Friends Spa ($396.000 para dos personas), una alternativa para compartir que incluye desayuno buffet, acceso a las instalaciones y un masaje o tratamiento facial express.

La propuesta se complementa con una carta de tratamientos que incluye masajes descontracturantes, piedras calientes, exfoliaciones corporales y diferentes opciones de cuidado facial.

Los programas están disponibles de lunes a viernes, excepto feriados, con reserva anticipada, por lo que constituyen una alternativa para regalar en el Día de la Madre y disfrutar en una fecha posterior.

Palladio Hotel: una celebración con cocina de autor en Negresco Bistro

Por último, Palladio Hotel, en su exclusivo espacio, Negresco Bistró, se suma a las propuestas gastronómicas para celebrar el Día de la Madre con un menú especial diseñado por el chef ejecutivo Facundo Stefáno, que combina productos seleccionados, técnicas contemporáneas y sabores de inspiración mediterránea.

El menú especial estará diseñado por el chef ejecutivo Facundo Stefáno. Palladio Hotel

La experiencia comienza con una trilogía de entradas integrada por ensalada de langostinos y camarones con palta y vinagreta de mango; hojaldre artesanal de queso brie acompañado de dulce de guayaba y miel trufada; y una bruschetta crocante de nueces con caponata mediterránea, stracciatella y jamón crudo. Luego, como plato principal, los comensales podrán elegir entre tagliatelles caseros con fonduta de quesos y parmesano, salmón rosado con cremoso de coliflor, espárragos verdes y alcaparras, o ternera braseada con terrina de vegetales, papa rösti y salsa de cocción. El momento dulce estará protagonizado por tres alternativas: frangipane de peras especiadas con helado de vainilla, flan artesanal de dulce de leche con crema fresca o torta vasca tradicional acompañada de frutos rojos.

La propuesta incluye agua mineral, gaseosas y una selección de vinos integrada por Emma Zuccardi Bonarda, Polígonos Tupungato Chenin Blanc y Alma 4 Pinot Rosé, para completar una experiencia gastronómica especialmente pensada para la celebración. Precio por persona $80.000.-