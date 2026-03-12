El rincón de Buenos Aires poco conocido que te sorprenderá con imponentes cascadas y arroyos

Un pequeño destino del sur de la provincia te invita a disfrutar de la naturaleza, sus tradiciones locales y los paisajes hermosos que tiene.

La localidad escondida del sur de la provincia cuenta con cascadas y arroyos impresionantes.

La provincia de Buenos Aires cuenta con unas hermosas localidades tranquilas que muchas personas todavía no tienen en su radar a la hora de viajar. Algunas de ellas cuentan con naturaleza , historia y tradiciones que se mantienen vivas con el paso de los años.

Uno de esos destinos es Indio Rico , un pueblo que atrae a todos aquellos curiosos que buscan un poco de aire libre , arroyos y una atmósfera distinta a la de las grandes ciudades.

La localidad de Indio Rico se encuentra en el partido de Coronel Pringles, dentro del sur bonaerense. Desde la Ciudad de Buenos Aires hay cerca de 560 kilómetros de distancia , lo que lo vuelve perfecto para una escapada de varios días.

Indio Rico es una localidad preciosa que muy pocos conocen en el sur de la provincia.

El pueblo está rodeado por campos , pequeños cursos de agua y paisajes rurales que cambian según la estación. En 2017 recibió el reconocimiento oficial de " Pueblo Turístico ", una distinción que le dio el gobierno provincial para destacar localidades con valor cultural y atractivo para los visitantes.

La historia del lugar también se vincula con el desarrollo ferroviario . La inauguración de la estación en 1929 permitió conectar la zona con otras ciudades. Aunque el servicio de tren dejó de operar en la década de 1990, el edificio todavía conserva su estructura original y hoy funciona como espacio cultural .

Qué se puede hacer en Indio Rico

Uno de los mayores atractivos naturales de la zona es el entorno del Río Quequén Salado. Sus orillas invitan a pasar el día al aire libre, practicar pesca o simplemente disfrutar del paisaje. Los arroyos cercanos forman pequeñas cascadas y sectores ideales para descansar en contacto con la naturaleza. Esa es la razón principal por la que muchos visitantes llegan durante los fines de semana largos.

El recorrido por el pueblo también incluye propuestas culturales. La antigua estación ferroviaria cuenta con una biblioteca popular y un pequeño museo que conserva objetos históricos vinculados al tren y a la vida del lugar. Además, se encuentra el viejo almacén de ramos generales fundado a comienzos del siglo XX, que mantiene la estética rural y permite conocer parte de la historia del pueblo.

La gastronomía también tiene su lugar. Cada febrero se celebra la Fiesta del Cordero al Disco, un evento que reúne música, comidas típicas y actividades para vecinos y turistas.

Cómo ir hasta Indio Rico

El trayecto desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Indio Rico demanda cerca de siete horas en auto. El recorrido comienza por la Ruta Nacional 3 en dirección sur hasta la ciudad de Tres Arroyos.

Desde ahí se debe tomar la Ruta Provincial 85 durante unos 47 kilómetros más. Este tramo final atraviesa campos y paisajes rurales hasta llegar al pueblo.

Quienes buscan tranquilidad, naturaleza y tradiciones locales encuentran en Indio Rico un destino distinto dentro de la provincia, con sus arroyos, su historia y su ritmo pueblerino.