El entrenamiento de la estrella: los trucos de Jaclyn Smith para mantenerse en forma a sus casi 80 años

El increíble método de la reconocida actriz para mantener una vida fitness y prolongar su salud y bienestar.

El entrenamiento y la alimentación de la actriz para mantenerse joven.

Es cierto que la esperanza de vida aumentó considerablemente con los años. Además de deberse al avance de la medicina, también tiene que ver con los cambios en las condiciones de vida: más comodidades y menores sacrificios. No obstante, el avance hacia el sedentarismo puede ser nocivo, por lo que es fundamental el entrenamiento.

La mejor manera de prolongar el bienestar y la esperanza de vida es realizando ejercicio de manera regular . La movilidad y el ejercicio de las capacidades físicas trae enormes beneficios. Pero también la alimentación es importante para completar un estilo de vida fitness.

El secreto mejor guardado de la actriz para su vida fitness.

La estrella de Hollywood Jaclyn Smith , a sus 79 años sigue sorprendiendo a todos con su increíble estado físico, y confesó que para lograrlo no está permanentemente entrenando, sino que tiene una receta efectiva y no tan demandante como se cree.

En cuanto al entrenamiento físico, la actriz adoptó una rutina enfocada en la movilidad y la funcionalidad . A esta altura de su vida no quiere ser esclava del ejercicio, pero sí estar preparada para realizar actividades como, por ejemplo, alzar a su nieta. Por lo tanto, realiza un circuito de pesas, estiramientos y trabajo del core.

No obstante, su enfoque también implica una dieta equilibrada que complementa con jugos verdes que incluyen ingredientes como espinacas, coliflor y jengibre.

Además del entrenamiento: el batido verde para la juventud

Jaclyn Smith, o la detective privada Kelly Garret en "Los Ángeles de Charlie", se alimenta de manera saludable. Las frutas y verduras no faltan en su dieta, y hace poco tiempo, compartió una de sus recetas más codiciadas: el batido verde para la juventud. Según ella, este jugo le brinda un brillo natural a su piel y la ayuda a depurar su organismo.

En su cuenta de instagram, regaló la tan codiciada receta de esta manera:

Ingredientes:

1/2 pepino

1/2 manzana

1/4 limón

1 tallo de apio

1 rodaja de jengibre

1/4 taza de espinacas

1/4 taza de col rizada

Instrucciones: Añadir agua hasta cubrir la mitad de los ingredientes y licuar.