El entrenamiento para tener una vida fitness después de los 60 años: de qué se trata el método 6-6-6

Al llegar a la adultez mayor es importante conocer los entrenamientos más accesibles y seguros, pero efectivos para una vida fitness.

El mejor entrenamiento para una vida fitness.

Caminar es un gran ejercicio, sobre todo cuando llega la vejez. No obstante, agregarle un poco de intensidad al entrenamiento puede generar resultados más efectivos, y está comprobado que retrasa condiciones negativas ocasionadas por el envejecimiento, tanto físicas como mentales.

De todas maneras, hay que tener en cuenta que el cuerpo no puede ejercitarse de la misma manera que en la juventud. Por eso, hay que buscar un balance entre un entrenamiento efectivo y de bajo impacto, es decir, que no ponga en riesgo músculos, huesos o articulaciones. Un ejemplo claro de esto es la caminata 6-6-6.

Caminata 6-6-6 El ejercicio seguro y efectivo para adultos mayores.

En qué consiste la caminata 6-6-6 La caminata 6-6-6 está siendo cada vez más utilizada, sobre todo por personas mayores de 60 años que buscan mejorar la salud física y psicológica sin recurrir al gimnasio o a la utilización de pesas. El método es simple, de bajo impacto y se puede incorporar fácilmente a la rutina diaria.

El nombre del método tiene que ver con la estructura para que sea fácil de recordar. Consiste en 2 caminatas al día, una en la mañana y otra en la tarde. Si bien está pensado para que sea a las 6 de la mañana y después a las 18h, la idea es que sean dos caminatas al día, independientemente del horario exacto. Lo mejor es que cada sesión esté acompañada de ejercicios previos y estiramientos posteriores.

La rutina comienza con 6 minutos de estiramientos y calentamiento previo, sigue con una caminata de 60 minutos y finaliza con otra tanda de estiramientos de 6 minutos. La caminata debe ser lo suficientemente ligera como para elevar el ritmo cardíaco El paso a paso de este entrenamiento efectivo para adultos mayores El primer paso es establecer una hora fija, salir a caminar a las 6:00 AM y a las 6:00 PM o en horarios cercanos, dependiendo de la rutina de cada persona. Calentamiento previo: se recomienda realizar 6 minutos de estiramientos y movimientos articulares antes de comenzar a caminar. Caminata de 60 minutos a un ritmo moderado o rápido, que pueda elevar el ritmo cardíaco. Estiramiento final: otros 6 minutos para estirar músculos y facilitar la recuperación.

