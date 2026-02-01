El smokehouse porteño que se renueva para seguir liderando la cultura texana en Buenos Aires + Seguir en









Con una red de sucursales en expansión, carnes ahumadas como sello distintivo y desarrollos propios que van del brisket al Texas Sundae, Ribs al Río consolida su identidad a partir de la innovación, la experiencia y la adaptación a cada territorio gastronómico.

Direcciones: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte; Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo; Av. del Libertador 4096, Bocha Polo, Palermo; Av. Monroe 1850, Barrio Chino, Belgrano; Silo Park, Mariano Castex 2885, Canning.

Desde su apertura en 2020, Ribs al Río logró posicionarse como uno de los referentes locales en cocina texana y carnes ahumadas. Lo que comenzó como una propuesta enfocada en el fuego, los largos tiempos de cocción y el sabor intenso, fue evolucionando hacia un concepto más amplio, que hoy amalgama gastronomía, experiencia y desarrollo de producto en distintas zonas de Buenos Aires.

Menú de Ribs al Río Con presencia en puntos estratégicos como Costanera Norte, Barrio Chino, Paseo de la Infanta, Bocha Polo y otros corredores gastronómicos de AMBA, cada sucursal mantiene una identidad propia sin perder la esencia de la marca: ahumadores a la vista, recetas de inspiración texana y una carta que privilegia el producto y la técnica. El corazón de la propuesta sigue siendo el ahumado artesanal: brisket, bondiola, ribs y roast beef se cocinan durante horas con maderas seleccionadas, lo que da como resultado carnes tiernas, jugosas y de sabor profundo. A partir de esa base, Ribs al Río desarrolló platos que se transformaron en verdaderos íconos, como el rib-wich de bondiola desmechada, el sándwich de brisket —reconocido en competencias virales de comida— o las Papas Millonarias del Tío Moe, una de las entradas más elegidas para compartir.

Ribs al Río - Ribwich Ribs al Río-Ribwich Ribs al Río (5) La sucursal de Costanera Norte, sede inaugural de la marca, funciona además como laboratorio de innovación. Allí se realiza cada año el campeonato de ahumados y se presentan productos exclusivos, como en este verano el Texas Sundae, un helado soft de reciente incorporación que combina el universo BBQ con el mundo del postre y se convirtió en uno de los diferenciales más comentados del local.

Ribs al Río - Costanera Norte día 1 Ribs al Río - Costanera Norte Ribs al Río - Infanta 2 Ribs al Río - Infanta En ese mismo sentido, el espacio suma terrazas renovadas y sectores al aire libre pensados para extender la experiencia más allá del plato. En paralelo, la sede del Barrio Chino amplía la perspectiva con una carta que incorpora guiños orientales, mientras que los locales ubicados en espacios verdes o polos gastronómicos apuestan por formatos más relajados, ideales para el consumo diurno, el tardeo y los encuentros informales.

Ribs al Río - Barrio Chino local 2 Ribs al Río - Barrio Chino. Ribs al Río - Texas sundae Ribs al Río - Texas Sundae Lejos de quedar anclado en el formato tradicional de BBQ, Ribs al Río consolidó una estrategia basada en la actualización constante, el desarrollo de productos propios y la adaptación a cada entorno urbano. De este modo, la marca logró expandirse sin perder identidad, combinando visión, creatividad y lectura de mercado. Hoy, su recorrido demuestra que el fuego puede ser sólo el punto de partida: desde las carnes ahumadas hasta los postres virales, la propuesta se construye sobre la capacidad de reinventarse sin resignar sabor ni personalidad.

