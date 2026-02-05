La creación de la Oficina de Respuesta disparó críticas del PRO: "El Estado no debe fabricar la verdad"

La legisladora porteña, Laura Alonso, se metió en la discusión sobre la nueva cuenta oficial del Gobierno nacional. Cuestionó la utilización del aparato estatal para "imponer la 'verdad oficial'".

La exvocera del Gobierno porteño y legisladora del PRO cargó contra la decisión de crear el organismo.

El gobierno de Javier Milei creó la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina , en una nueva avanzada contra los medios de comunicación y el periodismo. Desde el PRO salieron a cuestionar la decisión al afirmar que no se debe usar el aparato estatal para intentar "imponer la 'verdad oficial'".

En el posteo de la cuenta oficial de la red social X, el nuevo organismo afirma tener como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política" . Se trata de una réplica a una iniciativa de Donald Trump .

La exvocera del gobierno de CABA, Laura Alonso, actual legisladora porteña desde diciembre del 2025, cruzó a la administración nacional por intentar intervenir sobre la libertad de expresión de los medios de comunicación en el debate público.

"La libertad de expresión es el corazón de la democracia republicana. El debate público, su esencia. Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en 'fabricar la verdad'" , dijo en un mensaje publicado en redes: "No hay excusas".

Luego afirmó que quienes cohabitan el ecosistema de la vida pública argentina se encuentran "sometidos a un escrutinio" que incluye también "la expresión de falsedades, mentiras y operaciones" .

Para la legisladora de CABA, es parte del trabajo "responder, desmentir y rendir cuentas", pero remarcó que hay límites que no deben cruzarse: "Jamás usar el aparato estatal para imponer la “verdad oficial”.

En ese sentido, la representante del PRO dijo esperar a que la oficina gubernamental tenga corta vida. "Esperemos que esta “oficina” se agote en un olvidable mensaje de X", concluyó.

Qué dijo el Gobierno sobre la nueva Oficina de Respuesta Oficial

Desde el Ejecutivo explicaron que la iniciativa parte de la premisa de que la sola difusión de información oficial ya no resulta suficiente frente al avance de la desinformación. Por eso, la nueva oficina tendrá como objetivo señalar falsedades concretas y contrarrestarlas con datos, en una estrategia que busca intervenir de manera directa en la discusión pública.

La creación de la oficina también se inscribe en la decisión oficial de eliminar la pauta publicitaria estatal, una política que, según la Casa Rosada, puso fin al financiamiento de “relatos” y dejó al descubierto una mayor circulación de información falsa. Frente a ese escenario, el Ejecutivo sostiene que resulta necesario pasar de una comunicación pasiva a una estrategia de desmentida activa.

"Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos. La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información" señaló el Gobierno en un comunicado.

Qué es y cómo funciona @RapidResponse47

El nuevo dispositivo oficial es una copia de @Rapid Response 47 la versión "antifake" de la administración de Donald Trump. @RapidResponse47 es la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca bajo la administración del presidente Donald Trump (referenciado como el presidente número 47), utilizada en la red social X. La cuenta se dedica a emitir declaraciones rápidas, reacciones y contraataques ante noticias o críticas.

Se trata de un brazo de comunicación digital para abordar de manera inmediata las narrativas mediáticas y las críticas hacia la administración Trump. En ese sentido, se asocia con la "Agenda 47", que engloba los planes de política de la campaña presidencial de Trump.

Fue utilizada para reaccionar a eventos culturales y políticos, como el caso de la selección de artistas para eventos masivos, calificando a figuras críticas como "perdedores". En resumen, es la voz directa e inmediata de la Casa Blanca de Trump en las redes sociales para el mandato 47.