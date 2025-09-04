Además de las Cataratas: el rincón de Misiones con paisajes de ensueño que pocos conocen

Con un encanto único, este lugar ubicado en Misiones es una gran alternativa para el turismo.

El turismo en Misiones no se limita solo a las Cataratas del Iguazú . La provincia guarda lugares menos conocidos que sorprenden con su belleza natural y su riqueza cultural. Entre ellos se encuentra un sitio que combina historia, naturaleza y tranquilidad.

En un entorno rodeado de selva, se presenta como una escapada ideal para quienes buscan descansar y, al mismo tiempo, conectar con relatos ancestrales que forman parte de la identidad misionera. Su encanto radica en la mezcla de paisajes únicos y tradiciones que se mantienen vivas.

Este lugar demuestra las variedades que tiene Misiones para ofrecerle al turismo más allá de las imponentes Cataratas de Iguazú.

La Gruta India se encuentra en la localidad de Garuhapé , dentro de la provincia de Misiones, a pocos kilómetros de Puerto Rico . Está emplazada en un parque municipal que protege tanto su valor natural como cultural.

Este atractivo forma parte de un área con vegetación selvática y cursos de agua cristalina , lo que lo convierte en un lugar ideal para la contemplación y el contacto con el ambiente típico de la región.

Qué se puede hacer en La Gruta India

La principal atracción es la caverna de origen natural que da nombre al parque. Se trata de un espacio cargado de leyendas, donde se han hallado rastros de antiguas comunidades guaraníes, lo que refuerza su carácter patrimonial y lo convierte en un sitio de interés arqueológico.

El entorno ofrece senderos para caminatas en medio de la selva, miradores naturales y espacios para disfrutar de la flora y fauna locales. Es un destino que combina el turismo de naturaleza con la posibilidad de conocer más sobre las raíces culturales de la región.

Además, el parque cuenta con áreas de descanso, parrillas y espacios para compartir en familia o con amigos. La propuesta se completa con visitas guiadas que permiten comprender mejor la importancia histórica y ambiental de este rincón misionero.

Cómo ir hasta La Gruta India

Para llegar a La Gruta India se debe tomar la Ruta Nacional 12 hasta la localidad de Garuhapé y desde allí continuar por caminos internos que conducen al parque municipal. La distancia desde Posadas es de aproximadamente 170 kilómetros, mientras que desde Puerto Iguazú son unos 200 kilómetros.

El acceso se realiza fácilmente en vehículo particular o mediante excursiones organizadas que parten de ciudades cercanas. El predio está abierto al público en horarios establecidos y cuenta con infraestructura básica para recibir visitantes.