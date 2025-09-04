Argentina vuelve a estar en el radar de Club Med para la radicación de un complejo "all inclusive" en la región

La cadena analiza posibles ubicaciones que no sean de playa ni montaña. Mira a la región vinícola. Mendoza pica en punta por las condiciones climáticas y su conectividad internacional.

El ejecutivo francés Stéphane Maquaire fue director ejecutivo de Carrefour Brasil y Latinoamérica hasta hace muy pocos meses. El 21 de julio de este año asumió como nuevo presidente y CEO mundial de Club Med .

Como parte de sus tareas anteriores al frente de la delegación regional de la cadena francesa de supermercados vivió en Buenos Aires algo más de dos años.

Ahora, como cabeza de la mayor cadena de complejos turísticos "all inclusive", Maquaire dio instrucciones de avanzar en las aperturas de nuevos destinos en Sudamérica . Esta decisión puso otra vez a la Argentina en el radar del gigante del turismo premium.

“El nuevo CEO mundial me dijo que tenemos que seguir sumando destinos en Latinoamérica, más allá de Brasil, donde tenemos tres villages operativos y uno en proceso de construcción. Nos dio la orden de acelerar el desarrollo y prospección para aumentar la presencia de la marca en la región. Y eso incluye a la Argentina”, reveló Pablo Godoy , country manager de Club Med para Argentina y otros países de Sudamérica.

Una de las condiciones que debería cumplir un destino en Argentina sería garantizar una ocupación promedio adecuada durante todo el año. La firma actualmente en manos de capitales chinos está virando parte de sus negocios de la playa hacia la montaña , aunque en este último caso tampoco existe en Argentina una ubicación óptima según los estándares que exhiben actualmente los resorts de nieve de la cadena que ya son 21 sobre un total de 70 complejos turísticos.

PABLO GODOY CLUB MED DE ARGENTINA Pablo Godoy, country managener de Club Med en Argentina.

“Estamos analizando algo que no sea montaña ni playa, que cuente con buena conectividad internacional, y que tenga una marca país fuerte. Esto último es algo que se puede encontrar en zonas mediterráneas cercanas a la Cordillera, donde esa identidad se la aporta la enología. El vino es una marca país muy fuerte”, comentó Godoy durante una rueda de prensa de la que participó Ámbito.

En consecuencia, el CEO local admitió que son dos las áreas sobre las cuales los desarrolladores de Club Med pusieron la lupa como eventuales destinos: Misiones, por un lado, y por el otro, algún punto en la región vinícola argentina, donde Mendoza corre con ventaja por el momento.

También reveló que “están analizando posibles socios” para ese desembarco ya que “actualmente en el negocio de la hotelería las inversiones las hacen los desarrolladores, mientras que las cadenas ponemos la marca y la gestión”.

En ese sentido dijo que “lo que estamos tratando de desarrollar es un proyecto que nos de certezas, sabiendo que en el verano no nos va a ir tan bien, de que tendremos temporadas suficientemente fuertes para poder amortizar una inversión que ronda los 150 millones de euros y cubrir altos costos de operación porque cada Club Med exige una escala muy grande de 250 habitaciones disponibles en promedio y se necesita una tasa de ocupación promedio muy alta para poder mantener toda la estructura”.

De todos modos, Godoy aclaró que existe otra condición que escapa de su control: “Argentina tiene que tener cierta tranquilidad y previsibilidad que hasta ahora no tuvo. Hay que tener conciencia de que se plantean desafíos adicionales a la tarea de vender, que complican la operación. Pero parece que el país entró en un escenario en el que ciertas variables comienzan a estabilizarse”.

Estos elementos comenzaron a estar otra vez en juego desde que Stéphane Maquaire, conocedor del mercado argentino, asumió como CEO mundial. “El número uno de la compañía está diciendo no desestimen el crecimiento en Argentina o alguno de los otros países de la región. En 10 días el cambio fue radical, pasamos de un no rotundo frente a la posibilidad de desembarcar en Argentina a comenzar a decir tal vez se pueda hacer”, completó Godoy.

Por el momento, la apuesta local de Club Med es mantener y engrosar la cifra de argentinos que viajan anualmente a los diferentes destinos de nieve, sobre todo en Europa. Son unos 4.000 clientes fijos dispuestos a pagar tarifas que rondan los u$s3.000 por persona por semana y que la empresa espera incrementar este año.

Como parte de la estrategia para atraerlos, lanzará entre el 8 y el 15 de septiembre la preventa de nieve con una promoción con descuentos del 20% para los tempraneros que se animen a comprar sus estadías en forma directa por la página web o a través de las agencias de viajes asociadas.