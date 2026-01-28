Una avioneta comercial se estrelló en Colombia: murieron los 15 pasajeros a bordo + Seguir en









La avioneta había sido denunciada como desaparecida y su ubicación demoró cerca de una hora. Finalmente, fue encontrada en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén.

Una avioneta comercial se estrelló en Colombia y los 15 pasajeros murieron.

Después de más de una hora de incertidumbre tras la noticia de su desaparición, se confirmó que una avioneta colombiana que viajaba desde Cúcuta hasta Ocaña, cerca de la frontera con Venezuela, se estrelló. Según informaron las autoridades, no hubo sobrevivientes entre las 15 personas que viajaban en la aeronave.

Apenas 12 minutos después de su despegue, el vuelo NSE 8849 perdió contacto con el control de tráfico aéreo mientras atravesaba una zona montañosa del departamento de Norte de Santander. La incertidumbre sobre su paradero duró cerca de una hora hasta que finalmente pudieron dar con su ubicación y lo encontraron estrellado en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén.

Los trabajos de búsqueda se concentraron en sectores de difícil acceso, con topografía montañosa y condiciones climáticas variables.

La aeronave de la empresa Satena se dirigía a Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo. Había despegado a las 11.42 de la mañana y tenía previsto aterrizar en Ocaña a las 12.05, aunque a las 11.54 perdió contacto con el control.

Uno de los pasajeros era el congresista colombiano Diógenes Quintero, elegido en 2022 como representante a la Cámara por los curules de paz, los 16 escaños en la Cámara de Representantes de Colombia destinados a víctimas del conflicto armado de las regiones más afectadas por la violencia.

“La información que nos llega inicialmente por parte de algunos campesinos que ubicaron la aeronave, es que se acercaron allá y la encontraron completamente deshecha, y al momento no nos dan reporte de ninguna persona viva. Estamos tratando de llegar, eso es a una media hora del municipio de La Playa y estamos tratando de llegar con los organismos de socorro, con todos los medios para poder llegar allá y poder hacer los levantamientos”, reportó Jorge Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, en diálogo con el medio Noticias Caracol.

