Una esquina de Parque Chacabuco donde se celebra el auténtico sabor de la cocina hogareña argentina

Mondongo & Coliflor reinterpreta la esencia de la cantina porteña con una propuesta que combina identidad barrial, producto casero y una mirada contemporánea sobre los clásicos de siempre.

Una esquina de Parque Chacabuco se llena de vida con la llegada de Mondongo & Coliflor.

Hace casi tres años, una esquina de Parque Chacabuco volvió a llenarse de vida con la llegada de Mondongo & Coliflor, una cantina que reivindica el espíritu del bodegón porteño con platos cargados de sabor y una filosofía simple: la belleza se encuentre en el gusto, no en la forma. El proyecto nació del encuentro de cuatro amigos y cocineros —Arnaldo Roperti, José Villar, Quique Yafuso y Cabito Massa Alcántara— que decidieron devolverle a la cocina de barrio el protagonismo que nunca debió perder.

Ubicado en Del Barco Centenera 1698, el local ocupa una antigua construcción que ha sido sede de distintas cantinas durante el último siglo. Su ambientación respeta la historia del lugar: mesas y sillas de hierro y madera, detalles vintage y una estética bodegonera que invita a quedarse. El espacio combina tradición, autenticidad y calidez, convirtiéndose en punto de encuentro para vecinos y amantes de la buena mesa.

Mondongo & Coliflor - Guiso de mond El concepto detrás de Mondongo & Coliflor parte de una premisa clara: todo se elabora puertas adentro. Desde las pastas caseras hasta las conservas y escabeches, cada preparación es artesanal. Su cocina es un homenaje permanente a los sabores que marcaron generaciones —empanadas, tortillas, milanesas, guisos— con una vuelta de tuerca contemporánea y un profundo respeto por la memoria gastronómica porteña. “Mondongo y coliflor son dos feos que se enamoran porque lo bello está en el interior”, resume Massa Alcántara, una declaración que sintetiza la esencia del proyecto.

La carta arranca con un despliegue de clásicos en su sección de entradas y mostrador: empanadas de mondongo, carne o tortilla; lengua a la vinagreta; ensaladilla rusa y la provoleta M&C, que se sirve con rúcula, tomate confitado y panceta. Luego llegan las pastas, elaboradas con masa fresca: sorrentinos de coliflor, portobellos y gouda; ñoquis y tallarines de espinaca, con salsas tradicionales —fileto, bechamel, bolognesa, pesto o crema de queso—, que remiten a la cocina casera de antaño.

En los principales se concentra la impronta del bodegón: milanesas de ternera o pollo en versión clásica, napolitana o estilo fugazzeta; filet de merluza; revuelto gramajo; tortilla de papa en tres versiones (clásica, con cebolla o a la española); y osobuco de cerdo braseado durante ocho horas, servido con aligot. Además, el guiso de mondongo se mantiene en carta todo el año, junto a preparaciones estacionales como pastel de bife de chorizo o polenta con carrilleras al malbec.

La parrilla también es protagonista, con cortes emblemáticos como asado banderita, entraña, bife de chorizo y achuras, que pueden pedirse con guarniciones tradicionales o más creativas: papas fritas, puré, boniato plomo, calabaza al horno o coliflor gratinada. Para quienes prefieren algo más informal, la sección de sanguchería XL ofrece versiones abundantes en pan ciabatta de masa madre: de milanesa, bondiola, pollo César o bife de chorizo, todas con papas fritas incluidas. El cierre dulce mantiene la línea clásica con flan mixto, vigilante, almendrado o Charlotte, aunque también aparecen opciones más sofisticadas como mousse de chocolate, crème brûlée y affogato con helado, café, baileys y praliné. La carta de bebidas acompaña con vinos nacionales, aperitivos y cervezas tradicionales, en sintonía con su espíritu porteño. Horarios y precios de Mondongo & Coliflor De martes a viernes, entre las 12.30 y las 16, Mondongo & Coliflor suma una propuesta pensada para el mediodía: un menú ejecutivo a $15.000 que incluye bebida, panera con dip de alubias, plato principal —como suprema con papas fritas, pastel de papas o albóndigas con arroz— y budín de pan de postre, sin cargo adicional de servicio. Una forma sencilla y accesible de disfrutar la cocina de una cantina que, desde su esquina de Parque Chacabuco, demuestra que el sabor sigue siendo el mejor motivo para sentarse a la mesa. Mondongo & Coliflor - Sorrentinos 2 Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco. Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

