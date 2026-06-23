Inglaterra y Ghana empataron y complican la clasificación de Croacia en el Mundial 2026

El equipo de Tomas Tuchel no pudo penetrar el arco rival y se llevaron un empate sin goles en el Boston Stadium.

Inglaterra empató 0 a 0 frente a Ghana y casi que se aseguraron su pasaje a dieciseisavos de final del Mundial 2026. En un partido con pocas emociones, las ocasiones llegaron en los minutos finales, pero ninguno pudo sumar en el marcador. Si bien todavía falta que se dispute el partido entre Panamá y Croacia, hay altas probabilidades de que ambos equipos estén en la siguiente fase debido a que también clasifican los mejores terceros y ambos ya cuentan con cuatro puntos .

Los ingleses comenzaron el partido atacando por las bandas, aunque sin éxito, mientras que los ghaneses solo intentaban buscarlo de contra, pero no encontraban los espacios. Después de la pausa de hidratación, el encuentro siguió con la misma dinámica y fue gracias al equipo de Carlos Queiroz que se encargó de meterse atrás, cerrar bien los espacios y no dejó que los Three Lions tengan situaciones claras para adelantarse.

Ya en el complemento, los africanos decidieron animarse un poco más y consiguieron su primer tiro en el partido en los primeros minutos, aunque eso funcionó como un llamado de atención para el equipo de Tomas Tuchel y volvió a la tenencia del balón que tuvieron en la primera parte.

A los 80 minutos, luego de un monólogo de Inglaterra, Ghana tuvo la más clara del partido en los pies de Prince Kwabena Adu, que se fue mano a mano contra Jordan Pickford, pero controló mal, la pelota pasó por debajo del arquero inglés y en el rebote uno de sus compañeros hizo falta para que se termine de diluir la jugada.

Anderson y Ayew - Inglaterra vs Ghana Elliot Anderson y Jordan Ayew disputando el balón. FIFA

Seis minutos más tarde, Nico O'Reilly tuvo la más clara para los ingleses. Tras un gran centro de Bukayo Saka, el lateral del Manchester City se mandó al ataque y estrelló un cabezazo contra el travesaño de Benjamin Asare. En esa misma jugada, el rebote le quedó a Harry Kane que desvió su remate en el área chica por arriba de los tres palos.

Más allá del resultado, y de que sea el primer partido del Mundial 2026 en no tener tiros al arco en el primer tiempo, a ambos les sirve. Al concluir la segunda fecha, pase lo que pase en el partido entre Croacia y Panamá, las dos selecciones terminarán en zona de clasificación a dieciseisavos, pero Inglaterra está primera por diferencia de goles.

Inglaterra vs Ghana tabla La tabla, a la espera del partido entre Croacia y Panamá.

Que partido le queda a Inglaterra y a Ghana

Ambos equipos están a la expectativa de lo que pase entre Panamá y Croacia, con la tranquilidad de que tienen cuatro puntos, pero aún no saben en qué posición van a terminar.

Inglaterra se enfrentará ante Panamá el sábado 27 de junio a las 18 horas, y Ghana contra Croacia se desarrollará en el mismo horario para definir al mismo tiempo en que posición va a concluir cada uno.