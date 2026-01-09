Escapadas, relax y experiencias para disfrutar las vacaciones en Argentina

Ya sea para un viaje romántico, unas mini vacaciones en familia o un descanso urbano con spa y gastronomía, estas propuestas se presentan como alternativas ideales para disfrutar del verano 2026 en toda la Argentina, combinando confort, relax y experiencias pensadas para cada tipo de viajero.

Hoteles urbanos, resorts rodeados de naturaleza y propuestas de bienestar se convierten en los grandes aliados para disfrutar la temporada de verano 2026. A pocos kilómetros de la ciudad, en pleno corazón porteño o en clásicos destinos turísticos, distintas opciones invitan a desconectar de la rutina, disfrutar del descanso, la gastronomía y el relax.

Historia y hospitalidad frente a la Plaza 9 de Julio . Con más de 80 años de trayectoria, el Hotel Colonial Salta es un ícono de la hotelería en el corazón histórico de la ciudad. Ubicado en un edificio del siglo XIX, frente a la Plaza 9 de Julio, invita a descubrir Salta desde su esencia, combinando tradición, confort y una atención cálida y personalizada.

Su ubicación privilegiada permite recorrer a pie los principales atractivos culturales, gastronómicos y turísticos de la ciudad, siendo una opción ideal tanto para viajes de placer como de negocios.

El hotel cuenta con 35 habitaciones de estilo clásico y acogedor, con vistas a la plaza principal y al corredor histórico, además de servicios como desayuno buffet, traslado desde el aeropuerto, cochera cubierta, WiFi gratuito y recepción las 24 horas, garantizando una estadía confortable en un entorno lleno de identidad.

EL CALAFATE

MONTANO BOUTIQUE SUITES

En el corazón de la Patagonia, Montano Boutique Suites propone un verano sensorial en El Calafate. Sus amplias suites con vistas panorámicas, diseño contemporáneo y detalles cuidadosamente pensados —amenities orgánicos, desayuno gourmet artesanal y experiencias que celebran la identidad local— invitan a una estadía de descanso y conexión con el entorno.

Durante el verano, los días largos permiten disfrutar de caminatas, excursiones al glaciar y actividades al aire libre, combinadas con momentos de relax y una copa de vino patagónico al atardecer.

USHUAIA

WYNDHAM GARDEN HOTEL DEL GLACIAR

ushuia

Con la naturaleza fueguina en su máximo esplendor, el verano es uno de los mejores momentos para descubrir Ushuaia. Ubicado en el corazón de la Reserva Natural El Martial, el Hotel del Glaciar inaugura su temporada verano 2025/2026 con promociones especiales. Entre los beneficios destacados se encuentran el Family Plan, que permite que los niños menores de 10 años se alojen sin cargo compartiendo habitación con sus padres en unidades Loft, y el Extended Stay, con un 20% de descuento en estadías de seis noches o más.

El equipo de experiencias del hotel organiza excursiones a medida: navegaciones por el Canal Beagle, Parque Nacional Tierra del Fuego, trekking, kayak, cabalgatas, turismo rural y expediciones a la Antártida.

Parte de la marca Wyndham Garden, el hotel cuenta con 122 abitaciones, suites y lofts, gastronomía patagónica de autor y una propuesta artística permanente.

IGUAZÚ

IGUAZÚ GRAND

A solo minutos del Parque Nacional Iguazú, Iguazú Grand propone un verano de lujo en plena selva misionera. Sus 134 habitaciones, amplios jardines, piscinas, spa y gastronomía gourmet crean el escenario ideal para descansar. Piscinas, saunas, terma romana y actividades para todas las edades convierten a este resort cinco estrellas en una opción ideal para vivir la temporada estival.

BUENOS AIRES

HOWARD JOHNSON CHASCOMÚS

Rodeado de dos hectáreas de parque y ubicado junto a la laguna, Howard Johnson Chascomús se consolida como una de las mejores opciones para disfrutar el verano 2026 cerca de Buenos Aires. Entre sus beneficios destacados se encuentra la promoción “Niños Gratis”, vigente hasta el 28 de febrero de 2026, junto a tarifas promocionales y un cronograma diario de actividades para todas las edades. Piscinas, solárium, amplios espacios verdes, gimnasio y spa completan la experiencia.

Durante la temporada alta, el Club Laguneros propone actividades recreativas para niños, adolescentes y adultos, convirtiendo al hotel en una opción ideal para disfrutar en grupo.

El Spa de Howard Johnson Chascomús, con vista al parque y la laguna, invita a vivir momentos de relax y distensión con hidromasajes, sauna seco, duchas y gabinetes de masajes. A esto se suma la propuesta gastronómica del Restaurante 1779, con servicio diario de desayuno, almuerzo, merienda y cena, además de parrilla al aire libre los fines de semana.

Pet friendly y con una infraestructura pensada para el descanso, Chascomús se consolida como un destino ideal para disfrutar el verano en contacto con la naturaleza.

HOWARD JOHNSON EZEIZA

Ubicado estratégicamente a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Howard Johnson Hotel Resort & Convention Center Ezeiza ofrece una propuesta integral que combina naturaleza, confort y bienestar, ideal para escapadas de verano sin alejarse de Buenos Aires.

El resort cuenta con amplios espacios verdes, piscinas al aire libre y climatizada, gimnasio, canchas deportivas y un completo Spa & Wellness Center, que se convierte en uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Entre sus propuestas destacadas se encuentran programas como Promo Relax y Noche Romántica, que incluyen alojamiento, desayuno buffet americano, circuitos hídricos, masajes, acceso a instalaciones deportivas y late check-out.

Además, Magnolia Spa presenta opciones de Day Spa, ideales para quienes buscan disfrutar de una jornada de descanso,

masajes y gastronomía sin necesidad de hospedarse. La experiencia se completa con la propuesta gourmet del Restaurant Chaira, en un entorno pensado para el disfrute y la desconexión.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

KER HOTELES

Ker Recoleta

Con ubicaciones estratégicas en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Urquiza, Ker Hoteles ofrece una propuesta urbana moderna y versátil para el verano porteño, con diseño contemporáneo, gastronomía de autor y servicios personalizados.

SAVOY HOTEL

Ícono del centro porteño, Savoy Hotel combina historia, elegancia y sofisticación contemporánea. Su ubicación privilegiada sobre la Avenida Callao lo convierte en una opción ideal para disfrutar del verano en la ciudad.