Esta fruta de estación puede mejorar el sueño, la concentración y la memoria







Conocé algunos de sus beneficios más destacados de este alimento y cómo podrás incorporarlo a la dieta.

Las cerezas cuentan con una gran cantidad de melatonina, la hormona del sueño.

Con la llegada de la primavera, muchas frutas encuentran su punto máximo de maduración y sus costos son más accesibles. Este es el caso de las cerezas, que contienen una gran cantidad de nutrientes y antioxidantes especialmente beneficiosos para el organismo y su fortalecimiento.

Argentina es uno de los países con mayor producción de cerezas en Latinoamérica, con un promedio de 7.400 toneladas anuales. El mayor cultivo de esta fruta se puede encontrar en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.

Cerezas exportación.jpg

Beneficios de las cerezas Mejor calidad del sueño: las cerezas son especialmente reconocidas por su alto contenido en melatonina, que regula los ciclos del sueño y refuerza el sistema inmune. Las personas tienden a reducir la producción de esta hormona con el pasar del tiempo, por lo que consumir alimentos con ella es muy importante.

Mayor concentración y memoria: Según la Fundación Alzheimer España, la cereza es uno de los alimentos más importantes para combatir esta enfermedad y mejorar el rendimiento cognitivo. Esto se debe a su fuerte capacidad antioxidante, que también es beneficiosa para la salud mental.

Alivio de la artritis: las cerezas cuentan con una sustancia química llamada antocianina que no sólo le da su característico color rojo, sino también ofrece un potente efecto antiinflamatorio. Es por esto que esta fruta es especialmente recomendable para deportistas y personas que padecen artritis, ya que permite aliviar el dolor y la tensión.

Cómo incorporar cerezas a la dieta La implementación de fruta a la dieta puede ser muy fácil, ya que se pueden consumir como postre o snack durante el día. Sin embargo, las cerezas también se pueden agregar a yogures, batidos y jugos, como decoraciones en distintos postres o incluso se pueden incorporar en ensaladas y platos salados, ya que agrega un sabor agridulce.

Temas alimentación