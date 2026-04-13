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13 de abril 2026 - 13:25

Fatou, la gorila más longeva en cautiverio, festeja sus 69 años en Berlín

Su dieta especial incluye vegetales, ya que el azúcar no es recomendable para su salud.

Fatou, la gorila en cautiverio más longeva del mundo, cumple 69 años.&nbsp;

Fatou, la gorila en cautiverio más longeva del mundo, cumple 69 años. 

El Zoológico de Berlín celebró los 69 años de Fatou, la gorila más longeva del mundo bajo cuidado humano. Su festejo incluyó un banquete de tomates cherry, remolachas, puerros y lechuga; una opción saludable que dejó fuera el pastel para cuidar la salud de la veterana primate.

Noticia en desarrollo.-

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