Ideal para adultos mayores: los ejercicios que no pueden faltar en tu rutina si querés recuperar masa muscular







Con esta actividad física, se puede ganar autonomía para las tareas domésticas y evitar la sarcopenia.

Una rutina ideal para completar una vida fitness. Freepik

El ejercicio físico es uno de los pilares para asegurar una mejor calidad de vida en la adultez. No solo ayuda a mantener la movilidad y la autonomía, sino que también previene enfermedades crónicas, mejora el estado de ánimo y retrasa el deterioro natural del organismo.

Sin embargo, muchos adultos mayores tienden a enfocarse únicamente en el ejercicio cardiovascular olvidando que el entrenamiento de fuerza es clave para sostener músculos firmes y saludables. Fortalecer el sistema muscular no solo mejora la postura y el equilibrio, sino que además protege los huesos y facilita la independencia en las tareas cotidianas.

Ejercicios Actividades clave para fortalecer los músculos. Freepik

Simples y sencillos: los tres ejercicios de fortalecer tus músculos A la hora de entrenar, lo más importante es encontrar una rutina accesible y ajustada a las necesidades y objetivos de cada persona. No hace falta ir a un gimnasio ni contar con equipamiento costoso: con algunos ejercicios básicos y constancia se pueden lograr grandes resultados.

Sentadillas con apoyo Este movimiento, considerado de los más completos, fortalece la parte inferior del cuerpo (piernas y glúteos). Para los adultos mayores, lo ideal es hacerlas con ayuda de una silla o apoyándose en la pared. Así se controla mejor el equilibrio y la profundidad, facilitando gestos cotidianos como levantarse o sentarse sin dificultad.

Elevación de talones Son fundamentales para trabajar las pantorrillas. Pueden realizarse de pie con un soporte o incluso sentados. Al fortalecer estos músculos se mejora la propulsión al caminar y, sobre todo, la estabilidad, reduciendo el riesgo de caídas. Lo recomendable es subir y bajar de manera lenta y controlada. Remo con bandas elásticas Este ejercicio fortalece la espalda y los brazos, dos zonas clave para la postura y la fuerza del tren superior. Además, facilita actividades como cargar bolsas o abrir puertas. La ventaja es que la intensidad puede graduarse ajustando la tensión de las bandas, lo que permite progresar de forma segura sin riesgo de sobrecarga.

