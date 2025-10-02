Ideal para adultos mayores: los ejercicios que no pueden faltar en tu rutina si querés recuperar masa muscular

El ejercicio físico es uno de los pilares para asegurar una mejor calidad de vida en la adultez. No solo ayuda a mantener la movilidad y la autonomía, sino que también previene enfermedades crónicas, mejora el estado de ánimo y retrasa el deterioro natural del organismo.
Sin embargo, muchos adultos mayores tienden a enfocarse únicamente en el ejercicio cardiovascular olvidando que el entrenamiento de fuerza es clave para sostener músculos firmes y saludables. Fortalecer el sistema muscular no solo mejora la postura y el equilibrio, sino que además protege los huesos y facilita la independencia en las tareas cotidianas.
Simples y sencillos: los tres ejercicios de fortalecer tus músculos
A la hora de entrenar, lo más importante es encontrar una rutina accesible y ajustada a las necesidades y objetivos de cada persona. No hace falta ir a un gimnasio ni contar con equipamiento costoso: con algunos ejercicios básicos y constancia se pueden lograr grandes resultados.
Sentadillas con apoyo
Este movimiento, considerado de los más completos, fortalece la parte inferior del cuerpo (piernas y glúteos). Para los adultos mayores, lo ideal es hacerlas con ayuda de una silla o apoyándose en la pared. Así se controla mejor el equilibrio y la profundidad, facilitando gestos cotidianos como levantarse o sentarse sin dificultad.
Elevación de talones
Son fundamentales para trabajar las pantorrillas. Pueden realizarse de pie con un soporte o incluso sentados. Al fortalecer estos músculos se mejora la propulsión al caminar y, sobre todo, la estabilidad, reduciendo el riesgo de caídas. Lo recomendable es subir y bajar de manera lenta y controlada.
Remo con bandas elásticas
Este ejercicio fortalece la espalda y los brazos, dos zonas clave para la postura y la fuerza del tren superior. Además, facilita actividades como cargar bolsas o abrir puertas. La ventaja es que la intensidad puede graduarse ajustando la tensión de las bandas, lo que permite progresar de forma segura sin riesgo de sobrecarga.
