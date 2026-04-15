El tesoro oculto de Catamarca que parece de otro planeta y es perfecto para visitar en otoño

Este rincón mágico de la provincia es una de las paradas obligatorias para los turistas que visiten Catamarca.

Con un entorno único, este sitio es una gran alternativa para visitar en vacaciones.

El otoño es una estación que le aporta magia a muchos rincones del país, por lo que es normal que en esta época del año el turismo busque estos sitios en específico. Este clima, que empieza a dejar atrás el fuerte calor y trae la llegada del frío de manera leve, puede ser el condimento ideal para estos lugares.

En Catamarca, este espacio escapa de las principales opciones y también de la gran aglomeración de personas. Su acceso no es fácil y requiere tomar ciertas medidas para llegar, pero la experiencia que brinda lo convierte en una parada obligatoria para quienes se animen a visitarlo.

El Campo de Piedra Pómez se encuentra en el noroeste de la provincia de Catamarca , dentro del departamento de Antofagasta de la Sierra , en plena región de la Puna argentina. Está ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar , en una zona caracterizada por condiciones climáticas extremas y paisajes desérticos.

El área forma parte de una reserva natural protegida y se extiende por más de 75.000 hectáreas. Su principal característica es la presencia de formaciones de piedra pómez de origen volcánico , que fueron moldeadas durante miles de años por la acción del viento.

El principal atractivo es recorrer el Campo de Piedra Pómez en camionetas 4x4, que son necesarias para atravesar los caminos de arena y llegar a los distintos sectores del área. Estas excursiones parten desde El Peñón y permiten cubrir grandes distancias en un mismo día, con paradas en puntos específicos donde se puede bajar y explorar el entorno.

Durante el recorrido, se puede caminar entre las formaciones de piedra pómez, que generan pasillos naturales y sectores abiertos con distintas alturas. En algunos tramos las estructuras superan varios metros y permiten meterse entre las paredes de roca, mientras que en otros el terreno es más plano y deja ver la extensión completa del paisaje.

Otra de las actividades es la fotografía del lugar, ya que el color blanco de la piedra cambia según la luz del día y contrasta con los sectores de arena y sedimentos volcánicos. Estas variaciones hacen que el paisaje tenga diferentes tonos a lo largo del recorrido, especialmente en las primeras horas de la mañana y hacia el atardecer.

Las excursiones suelen incluir la visita a la Laguna Carachi Pampa, ubicada dentro del mismo circuito, donde se pueden observar flamencos y otras aves en su hábitat natural. Este punto suma una experiencia distinta dentro del recorrido, ya que combina el paisaje blanco del campo con una laguna de tonos oscuros.

También es común pasar por el Salar de la Hoyada y por las Dunas Blancas, que forman parte de varios circuitos organizados desde El Peñón. Estos lugares presentan un entorno diferente al campo principal y permiten ver otros tipos de terreno dentro de la misma zona.

En algunos tramos más largos se suman puntos como el volcán Carachi Pampa y sectores de lava solidificada, donde el paisaje cambia nuevamente y muestra otra parte del entorno volcánico de la región.

Embed - Pocos saben que Argentina tiene este lugar único en el mundo | Campo de Piedra Pómez, Catamarca

Cómo ir hasta el Campo de Piedra Pómez

Desde San Fernando del Valle de Catamarca se toma la Ruta Nacional 38 hasta Chumbicha y luego la Ruta Nacional 60 en dirección a Belén. Ese tramo es asfaltado y conecta directamente con la ciudad, sin desvíos complejos en el recorrido.

Desde Belén se continúa por la Ruta Nacional 40 hacia el norte hasta Antofagasta de la Sierra. Al llegar, se sigue por la Ruta Provincial 43 unos 40 kilómetros hasta El Peñón, donde se contratan excursiones en camionetas 4x4, única forma de acceder al Campo de Piedra Pómez debido a la complejidad del terreno.