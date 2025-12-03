En su llegada al país, los aviones F-16 sobrevolarán Buenos Aires y luego los presentará Javier Milei

Los seis aviones supersónicos adquiridos a Dinamarca llegarán este viernes al Área Material Río Cuarto y harán el domingo un vuelo rasante para "exhibir sus capacidades".

Los aviones supersónicos F-16 que arribarán este viernes al Área Material Río Cuarto realizarán el domingo un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires , entre las 8 y las 8:45, para que la población pueda observar "su potencia y capacidad", según informó el Ministerio de Defensa .

Además, el presidente Javier Milei encabezará a las 9 del domingo el acto oficial de recepción de las seis aeronaves adquiridas a Dinamarca , ceremonia que también se llevará a cabo en el Área Material Río Cuarto.

El ministerio destacó que la exhibición busca que “los argentinos puedan presenciar el despliegue de estas aeronaves que representan un salto histórico en la capacidad disuasiva del país”.

Las unidades serán recibidas el viernes por el ministro de Defensa, Luis Petri , quien celebró la incorporación como “ un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional”. Será una de las últimas acciones que encabezará el mendocino al frente de la cartera, quien este miércoles juró como diputado.

Las seis aeronaves, cuatro biplazas y dos monoplazas, integran el lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por Estados Unidos , por un valor total de 650 millones de dólares .

El Ministerio de Defensa precisó que la primera escuadrilla llegará a Buenos Aires desde el noroeste, procedente de Río Cuarto, y sobrevolará el Río de la Plata a 600 metros de altura, pasando sobre la Casa Rosada, la Avenida de Mayo, plaza Miserere y también sobre la avenida 9 de Julio.

Al presentar la incorporación, el ministerio subrayó que los F-16, “potentes y ágiles”, fueron modernizados para equipararse a cazas de cuarta generación, con innovaciones en sensores y capacidades de intercambio de datos. También remarcó que pueden integrarse a un campo de batalla moderno, operar en un entorno centrado en redes y cuentan con mayor capacidad de supervivencia gracias a su sistema de guerra electrónica y un paquete de armamento avanzado.

Según la explicación oficial, estas características les otorgan una capacidad multirol, que incluye defensa antiaérea, supresión de defensas enemigas, ataque marítimo, interdicción aérea, designación dinámica de objetivos e inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales.