Qué es el Portal 3.3, qué significa y cómo beneficiarse de la energía del 3 de marzo

Este día aporta creatividad y mayor claridad para tomar decisiones pendientes y avanzar en objetivos personales y profesionales.

Escribir tres intenciones claras y visualizarlas con concentración ayuda a sintonizar con la energía del portar.

Cada año, el 3 de marzo adquiere un significado especial dentro de la numerología y la espiritualidad. Conocido como el Portal 3.3 , este día representa una apertura energética que permite potenciar la creatividad, la expresión personal y la manifestación consciente de proyectos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según los expertos, la repetición del número funciona como un amplificador simbólico que fortalece la conexión entre cuerpo y mente , ideal para reflexionar sobre metas y decisiones pendientes.

Además, cuando coincide con fenómenos astronómicos, como un eclipse lunar , su efecto se potencia, creando un escenario de cierre y renovación . ¡Descubrílo!

El Portal 3.3 se refiere a la energía particular del 3 de marzo, en la que la vibración del número 3 se duplica, aumentando su influencia en la creatividad , la comunicación y la manifestación.

En numerología, se vincula con la tríada cuerpo–mente–espíritu , la expresión personal, la alegría y la expansión emocional. Algunas corrientes, incluso, lo relacionan con la frecuencia 333, considerada un número maestro .

La fecha también está asociada con el arcano mayor de La Emperatriz en el tarot, símbolo de fertilidad, abundancia e inteligencia emocional. Así, te invita a conectar con la intuición, abrirse a nuevas oportunidades y activar intenciones de manera consciente.

A su vez, este año, coincide con el eclipse lunar, conocido como la "Luna de Sangre", que intensifica la percepción y liberación de emociones.

eclipse lunar

Cómo aprovechar la energía espiritual del 3 de marzo

Para beneficiarse del Portal 3.3, se recomienda realizar prácticas conscientes que ayuden a canalizar tu energía. Una estrategia habitual es escribir tres intenciones claras y positivas en presente, enfocándose en aspectos como creatividad y metas personales.

Por ejemplo: “Mi creatividad fluye con confianza”, “Me expreso con claridad y autenticidad” o “Atraigo oportunidades alineadas con mi propósito”.

meditar.jpg Freepik

Los rituales también pueden potenciar la conexión, como encender una vela blanca o amarilla y colocar cerca un cuarzo mientras se visualizan los objetivos para ayudar a la mente.

Algunas personas optan por la limpieza energética del hogar o ventilar los espacios.

Sin embargo, la clave está en la intención y la presencia: sintonizarnos con el día, mantenerse enfocado y manifestar la vida que deseamos construir.