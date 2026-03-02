El embajador de Israel en Argentina dijo que no hay amenaza directa para el país y acusó a Irán de terrorismo

Eyal Sela afirmó que la delegación funciona con mayor seguridad, apuntó contra Teherán por los atentados en Buenos Aires y cuestionó la designación de Ahmad Vahidi.

El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela , aseguró este lunes que su gobierno no ve una amenaza directa para el país, pero advirtió que Irán " mantiene una política terrorista desde hace 47 años" y recordó los atentados ocurridos en Buenos Aires.

Sela sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia que la representación diplomática en Buenos Aires continúa trabajando con normalidad , aunque con medidas de seguridad reforzadas , porque “ lo importante es que el terrorismo no pare nuestra actividad ”.

En ese marco, explicó que los ataques de Israel y de los Estados Unidos se dan en un “contexto que es fácil de entender” , ya que “ este régimen de Irán, en los últimos 47 años, está matando inocentes en todo el mundo ”.

El diplomático recordó los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y contra la mutual judía AMIA en 1994, y remarcó que el objetivo del régimen de Teherán fue “matar a argentinos inocentes” .

“ Sabían que van a matar inocentes cuando Jamenei dio la orden de atacar a la AMIA, sabía que van a matar inocentes en este lugar, igual lo hizo en Bulgaria, en India, en Tailandia, en diferentes partes ”, subrayó.

Sela señaló además que Irán también mata inocentes cuando reprime a su propia población, que sale a las calles “buscando libertad, buscando amar a quien quieren, buscando tener la vida que quieren”.

En la misma línea, consideró “totalmente lógico” que el gobierno iraní haya designado como jefe de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol por su vinculación con los atentados en Buenos Aires.

“Esto muestra quiénes son, son terroristas. Ahmad Vahidi fue la persona que estuvo detrás de los atentados. (Alí) Jameneí dio la orden, pero Vahidi fue el que tenía que prepararlo en la forma y en el lugar”, afirmó el embajador, en referencia al líder iraní.

Para Sela, esa designación “es la vergüenza de ellos”, ya que —tras los ataques del sábado último— “deciden ponerlo ahora como el jefe de los guardias revolucionarios”.