La alimentación y la resistencia física: estos alimentos te ayudarán a mejorar tu rendimiento al entrenar

El rendimiento deportivo mejora especialmente gracias a la constancia de entrenamiento . Sin embargo, la alimentación juega un rol muy importante, ya que una dieta balanceada puede aportar la suficiente energía para realizar ejercicio frecuentemente y contribuir a la recuperación muscular después de moverse.

Según un artículo publicado por la Universidad Europea, la nutrición influye directamente en la capacidad de un deportista para conservar la energía y utilizarla gradualmente en períodos prolongados. Sin embargo, cabe aclarar que para mejorar la resistencia se debe mantener una rutina de movimiento constante y una buena hidratación .

Los huevos son de los alimentos más recomendados por nutricionistas a la hora de realizar deporte debido a su alto contenido en proteínas . Además, estos cuentan con aminoácidos esenciales que contribuyen a la recuperación muscular , así como también son ricos en colina , que es un nutriente que fortalece las funciones del cerebro .

Así como el huevo, el salmón también es rico en proteínas, pero a esto se debe agregar su gran cantidad de ácido graso omega-3. Esta combinación de nutrientes proporciona un gran poder antiinflamatorio y contribuye a la recuperación de los músculos. Asimismo, la vitamina D presente en este alimento es crucial para la salud ósea.

Batata

La batata es una de las comidas fundamentales a incorporar en una dieta para mejorar el rendimiento deportivo debido a sus carbohidratos, ya que otorgan una gran cantidad de energía prolongada. Por otro lado, son grandes protectoras del sistema inmune, gracias a su aporte de vitamina C, compuestos antioxidantes y potasio.

Banana

Otro de los alimentos más recomendados por los nutricionistas es la banana, ya que cuenta con nutrientes que ayudan a mantener los niveles de energía altos por más tiempo, como el potasio, la vitamina B6 y los carbohidratos. Al mismo tiempo, estos componentes ayudan a prevenir calambres musculares y fortalecen la función neuromuscular.

Avena

Esta comida no solo es ideal para consumir por su versatilidad, sino también por la gran cantidad de energía que provee. Esto se debe a que contiene carbohidratos de liberación lenta, al mismo tiempo que su fibra mantiene estables los niveles de azúcar en sangre y promueve una mayor sensación de saciedad.