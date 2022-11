Vuelve Antonio Hart a Bebop Club

Vince Ector es egresado de la Universidad de Philadelphia, donde estudió con su formador Mickey Roker. Ha tocado y grabado con músicos como Freddie Hubbard, Randy Weston, James Moody, Slide Hampton, Ron Carter, Lou Donaldson, Ralph Peterson y Shiley Scott entre otros. Como docente dicta clases particulares y Masterclases en lugares como University of the Arts in Philadelphia, Lincoln University, Texas Tech.