Además del entrenamiento: los pequeños hábitos para un envejecimiento saludable

En la tercera edad no todo implica realizar ejercicios a la hora de buscar la salud. Las conductas pueden ayudar.

Entrenamientos y hábitos para envejecer saludablemente. Imagen: Freepik

Muchas veces asumimos que envejecer bien depende exclusivamente de dedicar horas al gimnasio o de hacer ejercicios fuertes. Pero la verdad es que, especialmente después de los 60, cuidar el cuerpo y la mente puede depender mucho más de pequeños hábitos cotidianos que fortalezcan nuestra salud, sostenidos en el día a día.

Estos micro-gestos aportan movimiento, estimulan la musculatura, contribuyen al equilibrio y activan procesos esenciales (no sólo físicos, sino también metabólicos y neurológicos) que ayudan a mantenernos vitales y autónomos por más tiempo.

Hábitos Entre sentadillas y algunos hábitos saludables es posible envejecer de buena manera. Imagen: Freepik Microhábitos para adultos mayores: los ejercicios que te harán sentir mejor Adoptar hábitos saludables puede transformar la rutina diaria en una fuente de bienestar: más estabilidad, mejor metabolismo, más movilidad, más energía. No hace falta un entrenamiento extenuante: incorporar pequeños gestos puede marcar una gran diferencia con el paso de los años.

Entre los más recomendados están:

Descalzate en casa: caminar descalzo unos minutos al día ayuda a fortalecer los músculos de los pies, cruciales para mantener una base estable al caminar. Además, activa las terminaciones nerviosas de la planta, lo que mejora la postura y ayuda a prevenir tropiezos.

caminar descalzo unos minutos al día ayuda a fortalecer los músculos de los pies, cruciales para mantener una base estable al caminar. Además, activa las terminaciones nerviosas de la planta, lo que mejora la postura y ayuda a prevenir tropiezos. Caminá después de comer: dar un breve paseo tras las comidas, incluso tan solo dos minutos, favorece una digestión más ligera, ayuda a estabilizar la glucosa en sangre y puede evitar esa sensación de pesadez. Este gesto simple contribuye especialmente cuando el metabolismo tiende a enlentecerse con la edad.

dar un breve paseo tras las comidas, incluso tan solo dos minutos, favorece una digestión más ligera, ayuda a estabilizar la glucosa en sangre y puede evitar esa sensación de pesadez. Este gesto simple contribuye especialmente cuando el metabolismo tiende a enlentecerse con la edad. 30 sentadillas al día: realizadas en tres tandas para hacerlas más accesibles, activan grupos musculares importantes (piernas, glúteos, zona abdominal) y ayudan a conservar la densidad ósea, lo que favorece la autonomía. Si hace falta, pueden hacerse apoyándose en una silla.

