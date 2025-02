Pizzas para todos los gustos

Direcciones: Edison 10, Martínez; Av. Maipú 2501, Olivos; Av. del Libertador 16246, San Isidro; Constitución 1002, San Fernando; Carlos Casares 961, Castelar.

LA BISTECCA

La Bistecca.PNG

Con la premisa de Alta Cocina sin Límites, La Bistecca lleva 25 años deslumbrando con su amplia propuesta de sabores. Las distintas estaciones gastronómicas ofrecen platos para disfrutar las veces que se desee y uno de los rincones preferidos por los comensales es el que está dominado por un gran horno de barro. Desde aquí, los maestros pizzeros despachan una variada selección de pizzas a la piedra realizadas de manera artesanal. Muzzarella, Napolitana y Muzzarella con jamón son algunas de las más pedidas. También es posible que cada comensal pida algún sabor especial, incluyendo los toppings frescos que se encuentran en exhibición. La Bistecca cuenta con un gran y luminoso salón de estilo, manteles blancos y butacas revestidas en elegante cuero rojo, invitan a disfrutar en familia o con amigos de este espacio que ya es un clásico en Puerto Madero.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 1890, Puerto Madero.

BULEBAR

Bulebar-Porto smoke (4).jpg

En Bulebar, las pizzas se preparan con harina orgánica y masa madre, siguiendo un proceso de fermentación de 48 horas que permite obtener una base ligera y crocante. Se estiran de forma manual y se cocinan en horno de barro, logrando así una combinación de textura crujiente por fuera y tierna en su interior. Dentro de su propuesta se encuentra la Porto Smoke, con mozzarella, hongos portobello, queso ahumado y salsa de tomate. También tienen la Provolone Not Alone, con provolone, cebolla de verdeo, mozzarella y salsa de tomate; la Fuga Z, con cebollas, queso cuartirolo, reggianito, mozzarella y orégano; y la Vegan, con not queso, pensada para quienes buscan una variante sin ingredientes de origen animal. Con una barra de cócteles originales y DJ sets en vivo los fines de semana, Bulebar combina gastronomía y música en un mismo espacio.

Dirección: Avenida García del Río 2969, Saavedra.

BUENOS AIRES VERDE

Buenos Aires Verde Power Pizza 2.jpg

Frente a un clásico de la cocina local como es la pizza, el chef Mauro Massimino, especialista en alimentación inteligente y al frente de Buenos Aires Verde, su restaurante de cocina vegetariana, vegana y raw, creó su versión plant based de esta popular comida. La contundente Power Pizza, elaborada con harina orgánica, blanca e integral, lleva numerosas verduras y acompañamientos, como huevo vegano, oliva, tomates frescos, guacamole casero, queso de cajú ahumado, mayonesa vegana, pepinillos y rawmesan (queso rallado vegano), que completan una receta sabrosa y 100% saludable. Es la oportunidad de animarse a saborear un plato diferente y completar la experiencia con algunas de sus bebidas artesanales elaboradas con frutas de temporada, como su variedad de jugos y limonadas.

Dirección: Gorriti 5657, Palermo.

PIZZA ZËN

Zen Pizza copia.jpeg

De la mano de Roberto Petersen y su hijo Mateo nace Pizza Zën , un proyecto de pizzas congeladas creado a partir de una tradición familiar dominical. Las realizan de harina orgánica y una delicada fermentación de 3 a 4 días en frío. Se trata de una pizza de estilo napoletano que con sólo 12 minutos de horno están listas para comer y con un sabor que iguala a la de cualquier local especializado en pizzas gracias a la calidad de la materia prima y el sistema de congelado en una cámara especial. Entre los sabores disponibles se encuentran opciones como mozzarella, provoleta, con portobellos, margherita y dos veganas. Ideales para stockearse en el freezer, se pueden encontrar en supermercados, estaciones de servicio o a través de su página web.