Electro Fans regresa con hasta 45% de descuento y 12 cuotas sin interés

La séptima edición del evento reúne a siete de las principales cadenas del sector, que durante tres días ofrecerán precios especiales en tecnología y electrodomésticos, con promociones online y en sucursales de todo el país.

Las promociones estarán disponibles tanto en sucursales físicas como en plataformas online, con envío a todo el país.

Del 1 al 3 de septiembre llega una nueva edición de Electro Fans , la campaña comercial más esperada por quienes buscan renovar el hogar o acceder a la última tecnología a precios promocionales . Durante tres días, las cadenas Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City ofrecerán descuentos de hasta 45% y financiación en 12 cuotas sin interés en una amplia variedad de productos.

Los consumidores podrán encontrar ofertas en televisores, celulares, gaming, electrodomésticos, colchones, productos de cuidado personal, artículos de bebé, bazar, herramientas y más. Las promociones estarán disponibles tanto en sucursales físicas como en plataformas online, con envío a todo el país.

“Electro Fans ya es una cita clave dentro del calendario comercial argentino. Buscamos estar más cerca de los consumidores con precios exclusivos, opciones de financiación accesibles y una experiencia de compra mejorada ”, destacaron los organizadores.

En un escenario de inflación persistente y caída del poder adquisitivo, el sector de electrodomésticos y tecnología viene mostrando una retracción en las ventas.

Ante ese panorama, campañas como Electro Fans se convierten en una oportunidad para dinamizar el consumo : permiten adelantar compras, acceder a financiación en cuotas y aprovechar precios más competitivos que los habituales.

Productos más demandados

En ediciones anteriores, los televisores y celulares lideraron el ranking de ventas, seguidos por pequeños electrodomésticos y artículos de cuidado personal. Este año, las cadenas esperan una fuerte demanda en gaming, notebooks y productos de climatización, categorías que ganaron protagonismo con el avance del trabajo remoto y el entretenimiento en el hogar.

Consolidado como uno de los eventos de consumo masivo más relevantes del año, Electro Fans invita a anticipar compras, renovar productos para el hogar o sumarse a las últimas tendencias en tecnología, con beneficios pensados para llegar a todo el país.

Para acceder al listado completo de ofertas, se puede ingresar en www.electrofans.com.ar o seguir las novedades en redes sociales bajo el hashtag #ElectroFans.