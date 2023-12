Se cumplen 110 años de la inauguración del subte porteño, el primero de América Latina

Servicio especial Línea A.jpg Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado es la empresa porteña que tiene a su cargo la administración de la red de subtes, su desarrollo, expansión y el control de la operación del servicio. Prensa - Sbase

"El impacto de la inauguración del subte sobre la ciudad fue inmenso, y no sólo en relación al movimiento ciudadano: los días siguientes, por ejemplo, circuló la leyenda urbana de que el viaje en subterráneo provocaba mareos a los pasajeros y que no era apto para mujeres", recordó el ex presidente de Sbase Juan Pablo Piccardo en el libro "Subte de Buenos Aires, 100 años", publicado con motivo del centenario.