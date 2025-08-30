Son amigos de la infancia, se casarán y serán los herederos de un gran imperio: la boda millonaria que tiene a Europa en vilo

El anunció lo dio su abuela, Diane von Fürstenberg, a través de su cuenta oficial de Instagram, mostrando emoción y alegría por el compromiso.

Hace no mucho tiempo la diseñadora Diane von Fürstenberg dio a sus seguidores la noticia de que su nieta, Talita Von Fürstenberg , se había comprometido con su actual novio y amigo de la infancia Rocco Brignone de Brabant . Diane publicó una foto de ellos, con Talita mostrando su anillo de compromiso.

Ambos provienen de la élite. Ella desciende de grandes dinastías de los negocios italianos como los Angelli. Rocco, por otro lado, es el heredero de la banca italiana y su familia posee un complejo turístico en México. Ambos tienen un gran futuro empresarial por delante.

Talita von Furstenberg nació en Los Ángeles, en 1999. Es hija de Alexandra y el príncipe Alexander von Fürstenberg. A su vez, es sobrina de Marie Chantal Miller de parte de su familia materna. Esto la hace descendiente de los grandes empresarios italianos.

Es la heredera de la empresa de diseño de su abuela, Diane Von Fürstenberg , y en las últimas alfombras rojas deslumbró con su estilo único. Con su esencia, introdujo una serie de colecciones cápsula a partir del 2019 que le dieron un toque juventud y frescura a la marca. Realizó varios trabajos de modelaje para revistas en 2015, así es como descubrió su pasión por la moda.

Talita confeso que a menudo ella y su abuela no se ponen de acuerdo con los diseños. Explica que esto sucede porque trabajan para llegar públicos diferentes: mientras Diane apunta a un grupo mayor y más maduro, Talita dirige su fuerza a personas jóvenes.

Aunque sus logros no se deben solo a su talento o su familia. Estudió en la Universidad de Georgtown en gestión empresarial además de fortalecer su carrera en el diseño. También realizó un master en Justicia y Paz, que está enfocado a encontrarle soluciones a las injusticias del mundo.

También es una gran filántropa y activista. En 2016 participo de la campaña electoral de Hillary Clinton. Talita reparte su tiempo entre Washington y Nueva York, donde también estudió Empresa de moda.

Rocco Brignone de Brabant, el prometido de Talita

Rocco Brignone de Brabant también tiene una herencia importante, pero es de un rubro totalmente diferente. Se trata de la banca italiana y el negocio del turismo. Rocco es hijo de Filippo Brignone, un banquero italiano y dueño de uno de los complejos de turismo más caros y exclusivos de México llamado Careyes.

El lugar enamoró a varias figuras de la nobleza europea, así como también a empresarios de todo el mundo y obviamente a la alta sociedad mexicana. Desde Giorgio Armani hasta Mick Jagger, la lista de personas que visitaron y disfrutaron del complejo turístico se extiende bastante.

Los Brignone y los Von Furstenberg tienen una larga historia de amistad entre ambas familias. Esta es la razón por la que Rocco y Talita se conocen desde niños. Lo que comenzó como una inocente amistad, terminó evolucionando en una poderosa relación amorosa.