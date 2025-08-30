Un problema creciente de millones de personas en la actualidad es, sin dudas, la falta de sueño. Ante el desarrollo de tecnologías, mayormente pantallas, el cerebro resulta sobre estimulado y este es, en gran parte, el mayor factor que genera dificultades para dormir.
Adiós al insomnio: el dispositivo que te ayudará a tener un descanso tranquilo y en paz
Ante los problemas de sueño que produce la estimulación de las pantallas, existen algunas soluciones efectivas.
Esto se vio agravado en la pandemia, debido al cambio de costumbres y la imposibilidad de gastar energías haciendo actividad física, por lo menos para la mayoría. Pero por suerte existen diferentes soluciones para lograr dormirse sin mayores problemas y una de ellas es un pequeño dispositivo bastante simple llamado "Snooz".
Qué es y cómo funciona Snooz, el accesorio que ayudará a millones
Snooz es un accesorio para la mesita de luz recientemente publicado en la plataforma Kickstarter, un sitio web donde los desarrolladores comparten sus inventos para obtener financiación y poder lanzarlo al mercado. El dispositivo rápidamente está llegando a la meta de recaudación, y más temprano que tarde estará disponible en todas las tiendas.
Es un simple complemento ideal para la habitación que se puede llevar a cualquier parte. Se trata de un pequeño objeto generador de ruido blanco real y regulable. No es un simple altavoz que genera sonidos, sino un elemento con un ventilador en su interior que no da aire y consume considerablemente menos energía que el resto de los dispositivos.
El ruido blanco suele ser utilizado para favorecer la relajación, y Snooz lo puede hacer de manera natural. Es totalmente regulable en cuanto a intensidad y volumen y compatible, mediante una aplicación, con Android e IOS. Se prende sólo con tocar la parte superior y es perfecto para ayudar al descanso de todas las personas, grandes y chicos por igual.
