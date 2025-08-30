Adiós al insomnio: el dispositivo que te ayudará a tener un descanso tranquilo y en paz







Ante los problemas de sueño que produce la estimulación de las pantallas, existen algunas soluciones efectivas.

Con este dispositivo decile adiós a la falta de sueño.

Un problema creciente de millones de personas en la actualidad es, sin dudas, la falta de sueño. Ante el desarrollo de tecnologías, mayormente pantallas, el cerebro resulta sobre estimulado y este es, en gran parte, el mayor factor que genera dificultades para dormir.

Esto se vio agravado en la pandemia, debido al cambio de costumbres y la imposibilidad de gastar energías haciendo actividad física, por lo menos para la mayoría. Pero por suerte existen diferentes soluciones para lograr dormirse sin mayores problemas y una de ellas es un pequeño dispositivo bastante simple llamado "Snooz".

Snooz El dispositivo que ayudará a millones a obtener un mejor sueño.

Qué es y cómo funciona Snooz, el accesorio que ayudará a millones Snooz es un accesorio para la mesita de luz recientemente publicado en la plataforma Kickstarter, un sitio web donde los desarrolladores comparten sus inventos para obtener financiación y poder lanzarlo al mercado. El dispositivo rápidamente está llegando a la meta de recaudación, y más temprano que tarde estará disponible en todas las tiendas.

Es un simple complemento ideal para la habitación que se puede llevar a cualquier parte. Se trata de un pequeño objeto generador de ruido blanco real y regulable. No es un simple altavoz que genera sonidos, sino un elemento con un ventilador en su interior que no da aire y consume considerablemente menos energía que el resto de los dispositivos.

El ruido blanco suele ser utilizado para favorecer la relajación, y Snooz lo puede hacer de manera natural. Es totalmente regulable en cuanto a intensidad y volumen y compatible, mediante una aplicación, con Android e IOS. Se prende sólo con tocar la parte superior y es perfecto para ayudar al descanso de todas las personas, grandes y chicos por igual.

