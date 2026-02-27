El sentido mensaje de Esmeralda Mitre por la muerte de Darío Lopérfido: "Siempre vas a estar en mi corazón"

Lopérfido falleció a los 61 años, después de una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La actriz y el ex Secretario de Cultura fueron pareja durante 11 años.

A través de sus redes sociales la actriz despidió a su expareja.

Esmeralda Mitre se expresó este viernes públicamente tras conocerse la noticia de la muerte de Darío Lopérfido . A través de sus redes sociales le dedicó un sentido mensaje a quien fuera su pareja durante 11 años.

“ Hoy quiero despedir a Darío con mi más profundo dolor , agradeciéndole enormemente todos los momentos compartidos tan maravillosos y felices juntos”, escribió la actriz acompañando una imagen en blanco y negro junto al exfuncionario.

En el mismo posteo, Mitre sumó un mensaje de despedida: “Darío, que Dios te tenga en la Gloria y siempre vas a estar en mi corazón. Que descanses en paz” .

El vínculo entre Esmeralda Mitre y Darío Lopérfido comenzó en 2007 y se extendió durante más de una década, con idas y vueltas entre Buenos Aires y distintas ciudades de Europa.

Fue una relación intensa , atravesada por una fuerte exposición pública y varias controversias mediáticas antes de su ruptura definitiva.

El final llegó en 2018, cuando estaban en Europa. Mitre explicó que fue ella quien tomó la decisión de ponerle punto final a la historia, aunque reconoció que, si él hubiera insistido, quizás le habría resultado más difícil sostener esa determinación.

En más de una oportunidad, la actriz definió a Lopérfido como “el amor de su vida”.

De qué murió Darío Lopérfido

Darío Lopérfido falleció el 27 de febrero de 2026 en Madrid, a los 61 años, después de una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Con una carrera que atravesó distintas gestiones públicas, fue secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, responsable de la creación del BAFICI y el Festival Internacional de Buenos Aires, dos de los principales eventos del país. Además, promovió reformas innovadoras en el Teatro Colón, elevando su proyección internacional.