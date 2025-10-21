Transporte para los reciclables: esta app te permite pedir un auto para que retire tus bolsas

Una startup argentina lanzó un sistema que conecta a los vecinos con recolectores urbanos y digitaliza todo el proceso de reciclaje.

La contaminación es un problema que se intensificó en los últimos años, por eso cada vez más proyectos buscan soluciones para enfrentar el problema de los residuos urbanos. Una nueva aplicación promete cambiar la forma en que los materiales reciclables se recuperan en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa permite que los usuarios soliciten desde el celular que un recolector pase a buscar sus bolsas de plástico, vidrio, cartón o metal, asegurando que esos materiales vuelvan a la cadena productiva en lugar de terminar enterrados.

Reaquila es una climatech argentina que busca digitalizar todo el circuito del reciclaje y mejorar las condiciones laborales de los cartoneros. El proyecto usa la tecnología, trazabilidad y trabajo digno para fomentar un sistema transparente desde que el material se retira hasta su venta final.

A través de una app gratuita , cualquier persona, comercio o empresa puede publicar los residuos reciclables que tenga disponibles. En pocos minutos, recibe la confirmación de un recolector que pasará a retirarlos, de la misma manera que se solicita un viaje en aplicaciones de transporte o delivery.

El objetivo es reducir la cantidad de materiales reciclables que terminan en los contenedores verdes y garantizar que sean efectivamente recuperados por quienes viven de esa actividad.

¿Cómo funciona la app?

La plataforma de Reaquila funciona con una lógica similar a las apps de viajes. El usuario elige el tipo de material y la cantidad, y un recolector cercano acepta el pedido. Todo el proceso queda registrado digitalmente, con información sobre el recorrido, el tipo de residuo y su destino final.

La aplicación incorpora una billetera digital y una tarjeta Mastercard asociada, donde se acreditan los pagos y los beneficios para quienes participen del sistema.

Durante la prueba piloto en Buenos Aires, Reaquila trabajará con 150 cartoneros distribuidos por zonas, replicando el modelo de expansión de otras plataformas urbanas. Habrá tres planes disponibles:

Básico: Con dos recolecciones mensuales.

Con dos recolecciones mensuales. Familiar: Con cuatro visitas al mes.

Con cuatro visitas al mes. On demand: Para pedidos urgentes.

Cada recolección tendrá un valor aproximado de $2.000, y casi todo ese monto irá directamente al recolector. Según estimaciones de la empresa, un trabajador podría triplicar sus ingresos mensuales, combinando la tarifa por servicio, la venta del material y los intereses generados en la billetera digital.

Desde la compañía dicen que el sistema busca reactivar la cadena del reciclaje, asegurar volumen de trabajo y promover la inclusión financiera.