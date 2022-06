Vacaciones de invierno 2022: llegó al 80% la ocupación en temporada alta en San Martín de los Andes

“Ahora se está trabajando mucho para la primera quincena de agosto, que decae un poco porque terminan las vacaciones escolares, pero es la mejor época porque está la mejor nieve y el clima acompaña más”, detalló el empresario hotelero en diálogo con este medio.

Según datos de la Asociación y la Secretaría de Turismo local, en promedio el valor de una cabaña ubicada en el centro para 4 personas cuesta entre $25.000 y $27.000 por día. Un apart para 2 personas de categoría simple arranca en $16.000 y llega a los $21.500. Se estima que una noche de alojamiento arranca en $4.000 individual, un hostel $3.500 y una cabaña en $5.000.

En temporada alta, que va del lunes 18 al viernes 29 de julio, en promedio una cabaña estándar (2 y 3 estrellas) para cuatro personas cuesta $25.000 por día, pero hay promociones y bonificaciones para una estadía de siete días. Los hospedajes de mayor categoría (4 estrellas) van de los $35.000 a $45.000 diarios para una familia tipo. Los más exclusivos con todo tipo de servicios llegan a $65.000 diarios base doble.

En cuanto a la gastronomía, los precios varían según el menú. Pero en promedio un plato con gaseosa cuesta $2.000 por cubierto, aunque una pizza para cuatro personas vale $2.500.

Esta temporada, habrá nuevas conexiones aéreas desde y hacia San Martin de los Andes, que permitirán conectar con todo el país, América Latina, Estados Unidos y Europa. Durante julio y agosto, además de los viajes desde Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas conectará el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (CPC), más conocido como Chapelco, con las ciudades de Rosario y de Córdoba con una frecuencia de 5 vuelos semanales. Así, por ejemplo, un turista de Resistencia, en Chaco, puede viajar hacia Córdoba, y desde allí a SMA o Junín de los Andes. O lo mismo una persona que viaja desde Madrid a Ezeiza y desde allí a SMA.

Chapelco.jpg

Si bien en la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, que posee unos 160 socios, esperan una muy buena temporada, también alertaron por el turismo internacional. Desde el 2018 rige un reintegro del IVA a los viajeros extranjeros, con la emisión de la Factura T en alojamientos del país. Los alcanzados por el régimen de la AFIP son hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart-hoteles y similares, así como las agencias de turismo del país habilitadas por el Ministerio de Turismo.

Sin embargo, hoy muchos turistas prefieren hacer una reserva mínima y pagar en pesos en el lugar. “Con la disparidad de dólares no quieren pagar con tarjeta y prefieren cambiarlos al dólar blue. Con eso se pierde el incentivo de repatriar dólares al país”, señaló Roca. “Esto lo puede solucionar el Gobierno nacional”, agregó.

Agustín Roca AHGSMA San Martín de los Andes.jpg

Periodista: ¿Qué expectativas tiene para la temporada de invierno 2022?

Agustín Roca: Como todos los años las son buenas, más que este año tenemos vuelos directos al aeropuerto Chapelco de Brasil, Córdoba y Rosario, además del histórico de Buenos Aires. Eso nos da opciones diferentes por las conectividades que se pueden dar. Además, tenemos una ventaja con otros inviernos, que al Cerro Chapelco, también se inaugura un centro de ski en Lago Hermoso, y las diferentes opciones además de esquiar para hacer treckking, cabalgatas paseos en lagos que antes no se explotaban.

P.: ¿Cómo está el nivel de reservas de los hospedajes?

A.R.: Viene muy bien, con alta demanda y muchas consultas. Para la temporada de alta, que son las dos últimas semanas de julio, estamos por arriba 80% de ocupación. Y ahora se está trabajando mucho para la primera quincena de agosto, que decae un poco porque terminan las vacaciones escolares, pero es la mejor época porque está la mejor nieve y el clima acompaña más. El objetivo es tener una continuidad y llegar a septiembre trabajando.

P.: ¿Cómo impactó el Previaje para esta temporada?

A.R.: Se aprovechó mucho el año pasado para hacer la compra de servicios de ski para este invierno, y otros para estadías. Está pasando que muchos tienen saldos del verano para pagar estas vacaciones de invierno. Con PreViaje 3 vamos a tener una buena demanda para agosto, septiembre y octubre y estamos entusiasmados con eso. Fue una buena iniciativa que dio un empujón importante. El año pasado fue un éxito total.

San Martín de los Andes verano.jpg

P.: ¿Qué hay que tener en cuenta para alquilar un hospedaje?

A.R.: Hacemos mucho hincapié que se hagan reservas en alojamientos que están legalmente habilitados, para no caer en un departamento o casa familiar, porque ahí empiezan las estafas. Hay que tener cuidado con eso.

P.: ¿Cuáles son los consejos?

A.R.: Lo primero cuando uno ve las páginas de internet o los grupos de Facebook es ver que el lugar esté habilitado. Para eso, tiene que aparecer en la página de la Secretaría de Turismo y también ver en la web de la Asociación de Hoteleros. Los habilitados ya tienen un nombre, dicen que son complejos y en general tiene 4, 5 o 6 cabañas. Si es una casa de familia que tiene una sola opción, ahí hay que tener cuidado.

P.: ¿Esto se agrava con las aplicaciones de alquiler temporario?

A.R.: Las estafas las pueden estar haciendo desde cualquier lugar, ofreciendo un lugar en San Martín. Lo que es departamentos y casas no está regulado y eso puede generar una estafa o una disconformidad con el contrato, como no tener calefacción. Encima no te dan ni una factura para que después se pueda reclamar. Pasa en todo el país.

P.: ¿Qué diferencias de precios en alojamiento hay frente a otras épocas o temporadas?

A.R.: No estamos lejos de los que se cobró en el verano 2022. El salto no fue tan grande, se trasladó bastante esas tarifas, sumado a un reajuste por inflación y sueldos de empleados. Por ejemplo, se pasó de $25.000 a $30.000, no más (N.del R.: es un 20%). Acá el empresario sabe que hay un techo y que más de eso no se puede cobrar.

Cerro Chapelco InterPatagonia

P.: ¿Qué expectativas tienen con el turismo internacional?

A.R.: Lo estamos empezando a recuperar de a poco. En verano regresó el pescador y el europeo que camina, recorre la Cordillera y los Siete lagos. Para este invierno también volveremos a recuperar al brasileño, y para la primavera al europeo y al estadounidense, que se queda dos noches y sigue. En hoteles en invierno 1 de cada 10 reservas es extranjera, pero en otras épocas, como la de pesca, llega a 3 de cada 10, según el complejo, aunque muchos evitan las cabañas.

P.: ¿Los turistas internacionales aprovechan el tipo de cambio para venir?

A.R.: Hoy el problema más grande que tenemos en hotelería es con el dólar y el turismo extranjero. Después de mucho tiempo logramos tener la factura T, que paga con tarjeta de crédito o por transferencia y no pagan el IVA. Eso fue un adelanto muy grande, pero hay con la disparidad de dólares no quieren pagar con tarjeta y prefieren cambiarlos al dólar blue. Con eso se pierde el incentivo de repatriar dólares al país, que haya ingreso de divisas por turismo, y hoy no se ve porque la mayoría viene con el billete el bolsillo para cambiarlo. Es una lástima.

P.: ¿Y eso cómo se resuelve?

A.R.: Llevando el dólar turista para el extranjero al paralelo (dólar blue) del turístico argentino, para que tengan el beneficio de poder usarlos. Eso se hace con una resolución del Gobierno nacional. Para el verano anterior el extranjero se podría abrir una caja de ahorro, donde se liquidaba los dólares en un valor intermedio. Pero todavía estaba lejos del blue y no le convenía. Hoy vemos que es una lástima para la economía argentina, que tantos dólares necesitamos, que el Estado no pueda aprovechar al turista extranjero, a los que vengan a la Argentina, para retener los dólares y se estén yendo por otro lado.