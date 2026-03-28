Un espacio frente al río con almuerzos ejecutivos, cócteles y DJ sets + Seguir en









Enero Restaurant se consolida como un espacio frente al Río de la Plata que combina gastronomía, coctelería y una agenda activa de eventos, con propuestas que se adaptan a distintos momentos del día, desde almuerzos corporativos hasta sunsets con DJs.

Enero Restaurant, un espacio frente al río con almuerzos ejecutivos, cócteles y DJ sets

Sobre la Costanera Norte, frente al río, Enero Restaurant organiza su propuesta en distintas franjas del día. La experiencia se adapta al momento, al tipo de encuentro y al ritmo de la jornada, con una dinámica que combina restaurante, coctelería y eventos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El recorrido en Enero Restaurant abarca un salón principal amplio, un deck semitechado y una terraza en el primer piso. Cada sector exhibe una lógica distinta, desde mesas más formales hasta áreas relajadas, con una ambientación que mezcla vegetación, materiales cálidos y guiños a destinos de costa. La disposición cambia según la ocasión, en especial en jornadas con activaciones o ciclos especiales.

La carta de Enero Restaurant se apoya en una base ítalo-argentina, con platos que priorizan producto y técnica sin alejarse de referencias conocidas. Entre las entradas, aparecen opciones como las empanadas de carne cortada a cuchillo o los buñuelos de espinaca con alioli. En los principales, conviven clásicos como la milanesa de peceto con alternativas como los gnocchi de provoleta o el risotto de cabutia. La parrilla a la leña suma cortes tradicionales, mientras que los postres mantienen una línea reconocible, con alternativas como tiramisú, volcán de chocolate o semifreddo de chocolate y pomelo.

Enero - Mesa general 1 Enero Restaurant se consolida como un espacio frente al Río de la Plata que combina gastronomía, coctelería y una agenda activa de eventos. La coctelería en Enero Restaurant ocupa un rol central, con una barra llamada AguaViva, que es casi una marca en sí misma y que combina tragos de autor y versiones de clásicos, con una rotación que sigue cada estación del año. La propuesta de bebidas se integra a la dinámica general del lugar y acompaña tanto almuerzos como cenas y encuentros más extendidos.

A lo largo de la semana, Enero Restaurant suma una agenda activa que incluye música, ciclos y eventos en colaboración con marcas. Los sunsets y DJ sets funcionan como uno de los ejes de convocatoria, con iniciativas que cruzan gastronomía, barra y entretenimiento en un mismo formato. Esta dinámica responde a una estructura que articula sponsors, activaciones y contenidos de forma constante.

Durante los mediodías, el Business Lunch ofrece una versión más acotada y funcional, con menú por pasos y opciones a elección. Pensado para encuentros laborales, mantiene el estándar de la cocina y el servicio, con tiempos más ajustados y una dinámica que prioriza comodidad sin resignar calidad. Así, Enero Restaurant arma una propuesta que acompaña distintas etapas del día, desde un almuerzo de trabajo hasta un atardecer con música, siempre atentos a la gastronomía y el entorno. Dirección: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera Norte.

Temas Gastronomía