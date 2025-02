Uno de los misterios más grandes que sigue sin solución: el robo al Museo de Bellas Artes de Montreal

El Museo de Bellas Artes de Montreal es el más grande de Canadá. Hace poco más de 50 años, este fue la escena de un evento a veces llamado el Robo del Tragaluz , en el cual desaparecieron 18 obras de arte y 39 piezas de joyería que hasta hoy no se recuperaron.

No es la primera vez que hubo un robo en este museo. De hecho, en 1933 un hombre logró entrar y esconderse hasta que cerrara para pasar 14 cuadros por una ventana en la que estaba su cómplice, y pidieron una fianza de 10 mil dólares para recuperarlos. Como las autoridades del museo no aceptaron, los ladrones partieron a la mitad uno de los cuadros y entregaron una parte al periódico MontrealStar y otra al La Presse . Afortunadamente se lograron recuperar las demás y atrapar a uno de los ladrones, pero este se suicidó.

El 4 de septiembre de 1972 fue un día como cualquier otro en el museo. No obstante, a la medianoche un hombre con un pasamontañas en la cabeza y espuelas de escalada trepó un árbol que estaba al lado del establecimiento hasta llegar al tejado. Junto con dos cómplices, bajaron una escalera y lograron pasar por una ventana que estaba cubierta por una lona sin cristal ya que justo ese día estaban arreglando un tragaluces , por lo que la alarma tampoco sonó.

Una vez dentro, tenían el espacio prácticamente para ellos solos. Estuvieron media hora allí dentro, en la que no solo robaron las obras y las joyas, sino que destrozaron el museo, rompieron vitrinas y marcos de cuadros valiosos. De repente, se activó una alarma en una puerta lateral, por lo que tuvieron que escapar rápidamente y lo lograron.

Dónde están las pinturas del Museo de Montreal

Apenas sucedió el robo, la policía comenzó a investigar. En un principio sospechaban de un grupo de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Montreal y los vigilaron por dos semanas. Sin embargo, estos decidieron que seguir a los jóvenes no llevaría a ninguna parte, por lo que los consideraron inocentes, lo que retrasó la búsqueda.

Hasta la fecha, todavía no se sabe dónde están las obras de arte. Desde su robo no hubo ningún rastro de ellas, aunque el detective retirado Alain Lacoursière, que estudió al caso en su momento, sospechaba que podrían estar en Sudamérica, pero decidió no investigar allí porque sabía que la policía de algunos países estaba controlada por grupos de criminales.

Otra teoría supone que las piezas están en Rusia como parte de un negocio de drogas, ya que en estos negocios se intercambian estos productos entre sí. Desafortunadamente, las autoridades están muy lejos de encontrar alguna pista de su paradero debido a los descuidos sucedidos al principio de la investigación.