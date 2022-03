Un podcast imperdible para los amantes del vino

El sommelier Mariano Braga no para de batir récords con todo lo que hace. Desde sus multipremiadas cartas de vino en su recordado restaurante Pampa Roja (Santa Rosa, La Pampa, Argentina) hasta su nominación en dos oportunidades como uno de los comunicadores de vino más influyentes del mundo por The International Wine And Spirit Competition (IWSC), Mariano nunca se queda quieto ni se duerme en los laureles. Es así como a principios de 2022, decidió sumar un nuevo tipo de contenido a su ya frondosa producción diaria, dando nacimiento a su podcast, bautizado MeLoDijoBraga El Podcast en honor al corolario de frases que desnudan su postura frente al consumo del vino y que se ocupa de difundir con mucho éxito en las redes sociales.