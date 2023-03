“Los cinco diablos” apenas meten la cola

El problema con los thrillers psicológicos al estilo Claude Chabrol es que no funcionan tan bien sin un Chabrol. Esto es lo que pasa con este drama de elementos misteriosos en un tranquilo pueblito francés junto a los Alpes. La directora Lea Mysius comenzó esta película con la idea de volcar sus experiencias en la forma del personaje de una niña, pero luego sintió que debía tratar sobre otras cosas y ese elemento casi paranormal no resulta interesante. La trama presenta a una familia formada por una nadadora olímpica que pasa sus días en un gimnasio o con su hijita nadando en un lago. A ellas se agrega el padre, un bombero nacido en Senegal pero aceptado por la comunidad. No pasa lo mismo con su hermana menor, lesbiana con problemas psiquiátricos de corte piromaníaco, que de joven salía con la madre de la niña. Cuando esta tercera en discordia regresa, todo se complica.