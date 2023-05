Los films son cada vez más extensos en Cannes

A propósito de la duración excesiva de varios films, muchos en la Selección Oficial y/o fuera de competición, los primeros diez (enumerados por orden descendiente) son “Occupied City” (Wang Bing): 4:06; “Killers of the Flower Moon” (Martin Scorsese): 3:26; “About Dry Grasses” (Nuri Bilge Ceylan): 3:17; “The Pot-au-Feu” (Tran Han Hung, Vietnam) 3:02; “Los delincuentes” (Rodrigo Moreno): 3:00; “Cerrar los ojos” (Víctor Erice): 2:49; “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (James Mangold): 2:34; “Anatomie d’une chute” (Justine Triet) 2:31; “Eureka” (Lisandro Alonso): 2 :26. De las diez películas de mayor duración, dos son argentinas, hecho inusual ya que los productos de nuestro países raramente sobrepasan los 100 minutos.