Martín Lousteau fue elegido como el nuevo presidente de la UCR. 

El senador Martín Lousteau será el nuevo titular de la Unión Cívica Radical ( UCR ) a nivel nacional, luego de un plenario de delegados que decidió que el dirigente porteño sea el reemplazo del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales . Se trata de otra muestra del crecimiento de la influencia del sector referenciado con Evolución Radical , que la semana pasada logró imponer al cordobés Rodrigo de Loredo como presidente del bloque de diputados del radicalismo .

Al finalizar el Comité Nacional de la UCR, el senador nacional dio declaraciones a la prensa en donde criticó a los anuncios económicos de Luis Caputo: "Nunca hay una sola alternativa para hacer las cosas. Estamos viendo que estas medidas tienen un costo enorme sobre la gente. El esfuerzo que se le pide a la gente debe redundar en un plan de estabilidad. Argentina así no da para más". "Si no hay un plan de estabilización de verdad, el esfuerzo se va en que no cambiamos cómo funciona la Argentina", entendió.

Luego de señalar su oposición a la reforma del sistema jubilatorio y calificar de "una fuerte contradicción" la posición oficialista sobre la reinstauración del impuesto a las ganancias, aseguró que "nosotros tenemos una visión propia acerca de cómo se tiene que gestionar el Estado" y afirmó que la UCR "no forma parte de un cogobierno" con La Libertad Avanza.

Cómo quedó integrada la mesa de conducción de la UCR

Presidente: Martín Lousteau (CABA)

Vicepresidente 1a: Inés Brizuela y Doria (La Rioja)

Vicepresidente 2do: Luis Naidenoff (Formosa)

Vicepresidente 3ro: Pamela Verasay (Mendoza)

Secretario General: Raúl Chuli Jorge (Jujuy)

Tesorera: Danya Tavela (Bs As)

Pro Tesorero: Carlos Fascendini (Santa Fe)

Secretaria: Lidia Azcárate (Tucumán)

Secretario: Daniel Angelici (CABA)

Secretaria: Lorena Matzen (Río Negro)

Secretario: Ramón Mestre (Córdoba)

Secretaria: Carmen Delgado (Chaco)Secretario: Martín Arjol (Misiones)

Secretaria: Carolina Schadorosky (Tucumán)

Secretario: Piero Boffi (Santa Cruz)