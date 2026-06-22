Más cambios en el Gabinete: Javier Lanari deja el cargo de Secretario de Comunicación y Prensa + Agregar ámbito en









Manuel Adorni confirmó la salida del funcionario tras dos años y medio de gestión y adelantó se anunciará a su sucesor. El nuevo secretario trabajará junto a Adrián Ravier en la renovada estructura de comunicación de la Casa Rosada.

Manuel Adorni y Javier Lanari dejan el área de Comunicación del Gobierno.

El Gobierno confirmó este lunes la salida de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa, cargo que ocupó durante los últimos dos años y medio dentro de la administración de Javier Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El anuncio fue realizado por Manuel Adorni a través de sus redes sociales, donde agradeció el trabajo del funcionario y destacó su acompañamiento durante la gestión. "Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión", expresó.

En el mismo mensaje, el vocero le deseó éxito en los proyectos que emprenda a futuro y anticipó que el Gobierno definirá en los próximos días a su sucesor. Según señaló, el reemplazante trabajará de manera coordinada con el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, en el marco de la reorganización del área de comunicación oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2069077830311293245&partner=&hide_thread=false Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su… — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

Manuel Adorni se reunió con su reemplazante Adrián Ravier en Casa Rosada El vocero presidencial, Manuel Adorni, recibió este lunes a Adrián Ravier, quien recientemente fue designado para sumarse al esquema de comunicación del Gobierno nacional. Tras el encuentro, Adorni difundió una foto junto al economista y destacó el papel que tendrá en esta nueva etapa de la administración de Javier Milei

El vocero también le deseó éxito en su nueva función y cerró el mensaje con su habitual "Fin". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2069046916592103645?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2069046916592103645%7Ctwgr%5E70766fe9c2414459a4ce932032b438d2e4405525%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fmanuel-adorni-se-reunio-su-reemplazante-adrian-ravier-casa-rosada-n6291400&partner=&hide_thread=false Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial.



En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los… pic.twitter.com/9mPROuA6jd — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026 Por su parte, Ravier agradeció la recepción y se mostró entusiasmado con el desafío. "Gracias Manuel Adorni por la bienvenida. Enfocados en los primeros pasos de este nuevo rol", expresó. Asimismo, el economista agradeció la confianza depositada en él por el presidente Javier Milei y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Agradezco nuevamente a Javier Milei y a Karina Milei por la confianza y la oportunidad", señaló. La reunión se produjo en el marco de la incorporación de Ravier al equipo de comunicación del Gobierno, desde donde tendrá la tarea de colaborar en la difusión y explicación de las principales medidas económicas impulsadas por la administración libertaria.