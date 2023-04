Metallica volvió a sus raíces en gran álbum

Hace siete años que Metallica no grababa un disco de estudio con material íntegramente nuevo, ya que sus últimos álbumes eran en vivo y con orquesta sinfónica o un experimento de colaboraciones como “The Matallica Blacklist”, donde regrabaron sus temas más famosos junto a artistas como Elton John y Yo Yo Ma, además de bandas de garaje y rock duro menos conocidas. Así que se entienden las expectativas por este regreso de la máxima banda contemporánea de heavy metal que, para hacer más grande el regreso, acompañó el álbum de una película de exhibición limitada. Y la buena noticia es que Metallica vuelve a sus fuentes con un disco que no da respiro y que mantiene una cohesión tanto en lo sonoro como en lo conceptual, ya que todas las canciones se refieren a las experiencias, a veces traumáticas, de una persona desde que nace hasta sus 18 años (de ahí las “72 seasons” del titulo y del primer track , o sea las cuatro estaciones de cada uno de esos 18 años). Aquí no hay lugar ni para un atisbo de balada ni nada que suavice el mejor rock duro que tan bien sabe hacer el grupo de James Hetfield con arreglos de clásicos de la banda y lugar para grandes solos del guitarrista Kirk Hammett.