Alerta en Europa: un ciberataque vuelve a afectar las heladeras de supermercados

El incidente se registró en cadenas como Carrefour, Ikea, Delhaize y Spar, con temperaturas que llegaron a los 50 grados y provocaron pérdidas de mercadería. Bélgica y Suecia estuvieron entre los países más perjudicados por el segundo episodio de estas características en menos de un mes.

Un nuevo ciberataque afectó durante la madrugada de este lunes a supermercados de distintos países de Europa y provocó que las temperaturas de heladeras y congeladores subieran hasta los 50 grados . El incidente alcanzó establecimientos de Bélgica , Suecia y Luxemburgo , entre otros países, y obligó a descartar grandes cantidades de alimentos que perdieron la cadena de frío. Es el segundo episodio de características similares registrado en menos de un mes.

Entre las empresas afectadas se encuentran grandes cadenas como Carrefour, Ikea, Delhaize y Spar . En Bélgica, más de 40 locales de Delhaize tuvieron problemas en sus equipos de refrigeración. Carrefour informó que 15 de sus más de 700 sucursales sufrieron el incidente, mientras que Spar registró inconvenientes en cinco establecimientos. También se reportó un caso en una tienda de Ikea.

En Suecia, la cadena ICA confirmó que varios de sus supermercados tuvieron alteraciones en los sistemas de frío. Uno de los locales afectados publicó en sus redes sociales que sus heladeras y congeladores habían sido intervenidos por hackers y que la temperatura había llegado a los 50 grados. La cadena Coop también informó problemas en seis de sus sucursales.

La situación generó pérdidas de mercadería y obligó a los empleados a retirar productos que ya no podían garantizarse en condiciones adecuadas. En algunos establecimientos se utilizaron camiones refrigerados para intentar conservar los alimentos y evitar que se arruinaran.

Uno de los episodios más graves se registró en una sucursal de ICA en la localidad sueca de Sjöbo. Su gerente, Rickard Nilsson, describió lo que encontró al llegar al establecimiento: "No podemos regular la temperatura, no podemos cambiarla. Está entrando aire caliente en los congeladores. Se ha estropeado todo" , contó al diario Aftonbladet.

En Bélgica, Stephan Moelans, director ejecutivo de Sabcobel, una empresa encargada de los sistemas de refrigeración, explicó que los atacantes activaron de manera remota el modo de descongelación de los equipos. El problema provocó que los compresores dejaran de funcionar y que algunos aparatos comenzaran a expulsar aire caliente.

El impacto también llegó a otros países. Se reportaron inconvenientes en supermercados de Estonia, Países Bajos e Irlanda. En Estonia, una empresa proveedora de tecnología confirmó que los atacantes habían ingresado a una computadora que controlaba los equipos de refrigeración y habían modificado la temperatura.

El nuevo episodio recuerda a lo ocurrido en Francia a mediados de octubre, cuando alrededor de 700 supermercados fueron afectados por un ataque similar. En aquella oportunidad, los hackers lograron tomar el control de los sistemas de frío y elevar las temperaturas, lo que provocó importantes pérdidas de alimentos e incluso incendios en algunos establecimientos.

Investigan el origen de los ciberataques en Europa

Uno de los puntos que preocupa a los especialistas es que muchos de estos equipos pueden manejarse a distancia a través de internet. Esa tecnología permite controlar la temperatura y detectar fallas sin necesidad de que un técnico esté presente, pero también abre una puerta a posibles ataques cuando los sistemas no cuentan con suficiente protección.

Por el momento no se identificó a los responsables de los ataques ni se confirmó si los distintos episodios registrados en Europa están relacionados entre sí. Tampoco hubo grupos que reivindicaran su autoría. Mientras tanto, las empresas afectadas trabajan para recuperar el funcionamiento de sus equipos y evitar nuevos incidentes.