Susan Sarandon afirmó que Hollywood la puso en una lista negra por su apoyo a Palestina

Susan Sarandon dijo que Hollywood la incluyó en la lista negra después de pedir un alto el fuego en Gaza en 2023.

La estrella de Thelma y Louise asistió a múltiples manifestaciones en apoyo del pueblo de Palestina en el período posterior a los ataques del 7 de octubre de 2022, y su agencia UTA la dejó de lado como consecuencia de algunos de sus comentarios en ese momento.

En una manifestación, le dijo a la multitud: "Hay mucha gente que tiene miedo de ser judía en este momento y está experimentando lo que se siente ser musulmana en este país" . Posteriormente se disculpó por esos comentarios.

Ha pedido repetidamente un alto el fuego en Gaza y ahora, estando en Barcelona para recoger un premio a la trayectoria en los Premios Goya, ha dicho que su postura la llevó a ser incluida en la lista negra de Hollywood.

“ Mi agencia me despidió, específicamente por marchar y denunciar a Gaza , por pedir un alto el fuego, y me fue imposible incluso salir en televisión”, declaró en rueda de prensa. “No sé si ha cambiado últimamente, pero no pude hacer ninguna película importante, nada relacionado con Hollywood”.

Dijo que le han ofrecido trabajo fuera del sistema de estudios de Estados Unidos, incluida la película italiana The Echo Chamber, con Alicia Vikander, y la película independiente estadounidense The Accompanist, mientras que también protagonizó Mary Page Marlowe en el escenario del West End de Londres el año pasado.

“Un director italiano me acaba de contratar, pero le dijeron que no me contratara”, continuó Sarandon. “Así que ahora mismo me especializo en películas pequeñas e independientes con directores que nunca han dirigido, y películas que se desarrollan en Europa o Italia. Esa es la razón principal por la que no he estado trabajando tanto”.

A continuación elogió la “claridad moral” del Gobierno español en su apoyo a Palestina en los últimos años y reiteró que “la aniquilación del pueblo palestino es un crimen horrible” que se siente “muy avergonzada de estar pagando”.

Sarandon no es la única figura de la industria del entretenimiento que se ha pronunciado en nombre del pueblo palestino. En diciembre, cientos de músicos, entre ellos Massive Attack, Brian Eno y Caribou, firmaron una carta abierta como parte de la campaña Músicos por Palestina para exigir a Live Nation que abandonara sus operaciones en Israel.