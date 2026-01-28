Emmanuel Macron se reunió con los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia y pidió "un despertar estratégico" de Europa + Seguir en









Francia abrirá un consulado en la capital groenlandesa, Nuuk. EEUU confió en que tendrá "un buen resultado" en Groenlandia.

Emmanuel Macron, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen encabezaron una conferencia de prensa tras la reunión. Thomas Padilla/REUTERS

Luego del crecimiento intempestivo de las tensiones entre Europa y EEUU por la soberanía en Groenlandia, y a pesar de que Donald Trump asegura que están avanzadas las tratativas para apoderarse de la isla, el conflicto ingresó en un período de pausa. Este receso fue aprovechado por el mandatario francés, Emanuel Macron, para protagonizar una cumbre clave en su país.

En el Palacio del Elíseo en París, el presidente local se reunió con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y al primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, para abordar "cuestiones de seguridad en el Ártico y el desarrollo económico y social de Groenlandia". En ese marco, se anunció que Francia abrirá un consulado en la capital de la isla, Nuuk, a partir del 6 de febrero.

En una conferencia de prensa posterior, Macron pidió por un "despertar estratégico" de Europa y señaló que los últimos hechos empujan "la necesidad de reafirmar nuestra soberanía europea, a nuestra contribución a la seguridad del Ártico, a la lucha contra las injerencias extranjeras y la desinformación, y a la lucha contra el calentamiento climático".

Por su parte, la danesa Frederiksen consideró que "Europa ha aprendido algunas lecciones de las últimas semanas" y entendió que "la OTAN tendrá que desempeñar un papel importante en torno al Ártico". Por su parte, el groenlandés Nielsen pidió por una defensa común de los "valores democráticos".

EEUU confió en que tendrá "un buen resultado" en Groenlandia Este miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue consultado sobre las tratativas con la isla antártica y señaló que "contamos con un proceso que nos llevará a un buen resultado para todos en Groenlandia".

Donald Trump Pete Hegseth Bunker Donald Trump continúa fijando los objetivos geopolíticos de EEUU. Sin embargo, descartó una intervención bélica: "Trump nunca descartó sus opciones como comandante en jefe, pero ahora la única presencia militar que se verá en Venezuela es la de los guardias de la Marina en una embajada". En ese marco, fue consultado sobre la relación de EEUU con la OTAN e interpretó que "la OTAN necesita ser reinventada": "No es el propósito de la OTAN, sino sus capacidades lo que hay que reinventar". Las últimas declaraciones de Donald Trump sobre el plan de EEUU para Groenlandia implican un "acuerdo para siempre”. "Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes”, respondió el mandatario al ser consultado sobre quién tendrá la soberanía en el territorio. Lo que, por ahora, se conoce del entendimiento anunciado entre EEUU y el resto de la OTAN Se abriría una instancia de diálogo para modernizar el acuerdo bilateral firmado en 1951 entre Estados Unidos y Dinamarca.

Según anticipó Trump, el nuevo entendimiento garantizaría un “acceso total” en materia de defensa , con la posibilidad de avanzar en la instalación de un sistema antimisiles similar a la Cúpula de Hierro de Israel.

Desde la OTAN dejaron trascender que el eventual acuerdo podría incluir disposiciones explícitas destinadas a bloquear la presencia operativa de China y Rusia en Groenlandia.

También aparecen señales poco definidas respecto de un mayor acceso de Estados Unidos a los recursos minerales de la isla, un objetivo estratégico que Trump ya había planteado en otras oportunidades.